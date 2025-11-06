ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

年輕人不吃苦？她嘆草莓族「全做不到1年」　網看薪水狠打臉

有網友透露，公司老闆覺得新人沒經驗，也無法為公司帶來基本產值，因此薪水開28590元。（示意圖／unsplash）

▲有網友透露，公司老闆覺得新人沒經驗，也無法為公司帶來基本產值，因此薪水開28590元。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

民眾在求職時，不只會注重公司福利、薪資等狀況，也非常看重工作環境，公司老闆和主管同樣也會審視求職者的能力。日前一名女網友分享公司徵才情況，老闆認為新人沒經驗、無法為公司帶來基本產值，因此決定職缺只開最低薪資，每年依照考核調薪1千元，但很多新人連1年都撐不到，讓她忍不住抱怨現代年輕人是「草莓族」，認為「如果想要薪水高，就要看自己能為公司賺多少錢」。貼文曝光後，掀起大票網友熱議，風向幾乎一面倒。

一名女網友在網路論壇Dcard以「年輕人都不願意吃苦」為題發文，表示老闆覺得新人沒什麼經驗，也無法給公司帶來基本1年賺100萬的產值，因此薪水只開最低工資28590元，並依照每年考核調薪1000，也就是如果考核沒過就不會調薪，依舊維持法定基本薪資。

原PO表示，公司為責任制，且沒有加班問題，但她驚訝的是，公司不管招多少新人，仍沒有一個可以熬超過3年，老闆因此降低徵才標準，希望最少工作經驗1年，但那些人連1年都撐不到。

原PO直言，現在的新人做不久就離職，經常抱怨東抱怨西，讓她感嘆年輕人脾氣大、有點草莓族，認為「如果想要薪水高，就應該看看自己能為公司賺多少錢，如果每年基本為公司賺100萬，老闆每個月分4萬薪水當然可以。」

貼文曝光後，掀起網友怒火，紛紛留言表示「28590有什麼好撐的？隨便投都有，誰還想要吃苦當吃補」、「薪水發的比超商、麥當勞還低的公司，乾脆直接收一收」、「你公司爛就別怪東怪西了」、「以前一堆人肯吃苦啊，結果過勞、工傷截肢比比皆是，傻子才吃苦」、「這薪水對於員工來說離職有什麼感到可惜」、「15年前我在麥當勞打工，1個月就有3萬了，如果工作涼、同事和老闆好相處一定會有人做」、「公司一直留不住人是公司的問題」、「拿香蕉只能請猴子」。

針對網友疑惑原PO公司的「責任制」標準，她直言「員工薪水就算28590元，但是被吩咐的工作如果今天沒做完，還是要做完才能下班，如果準時做完下班沒問題，這就是老闆說的責任制。」網友們聽聞傻眼回應：「先去了解合法的責任制再來說話吧」、「公司責任制沒有加班問題，說人話就是要加班還不給錢」、「28K的苦妳愛吃自己吃」。

結親兩樣情！三商壽、玉山金反應平淡　最大受益三商投控亮燈漲停

玉山金（2884）、三商壽（2867）聯姻底定，其換股比率為0.2486股玉山金換發1股三商壽，今（6）日兩家公司股價在平盤附近震盪，而換股之後，三商投控（2905）將持有2%玉山金，股價則是以15.55元漲停價開出，表現最為強勢。

2025-11-06 09:55
南韓記憶體大廠喊HBM 4漲價5成！　美光飆天價

南韓記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）傳出向輝達（NVIDIA）提出高階記憶體產品HBM 4報價調漲5成，拉動台美記憶體廠股價表現，美系記憶體龍頭美光（Micron）在美股掛牌飆天價。

2025-11-06 09:56
MSCI季調開獎！沒有南亞科　全球指數增6刪7台廠

MSCI（明晟）今天凌晨公布最新11月成分股名單，呼聲極高的記憶體股南亞科（2408）傳出評價期間列入處置未能進榜，全球指數對台股增6檔，其中股王信驊（5274）在列；宏碁（2353）等7檔遭剔除，預計台灣時間11月24日生效。

2025-11-06 08:32
快訊／台股收盤大漲182.39點　台積電漲5元至1465

美股4大指數全面收漲，台股今（6日）以27906.44點開出，指數大漲189.38點，漲幅0.68％。

2025-11-06 13:34
中菲行10月營收受匯率影響年減14.8%　海空貨量成長一成

中菲行國際物流(5609)10月份受匯率影響，自結集團營業額新台幣23.41億元，年減14.8%、月減5.87%，10月份空、海運貨運量持續增加，較去年同期成長一成，累計1月至10月空、海運貨運量較去年同期增加二成，集團營業額則為240.66億元，年增7.4%。

2025-11-06 12:59
普發現金170萬人預先登記　遭列警示戶等4情形無法入帳

普發現金預先登記作業進入第2天，財政部統計至今（6）日中午12點已登記人數衝破170萬人，財政部提醒，帳戶有4大情形無法入帳，若被列警示戶或管制戶將受影響，民眾登記前需特別注意。

2025-11-06 12:20
0050也逃不掉！補充保費新制被罵爆　財經作家：只有買1類型才躲過

未來新制補充保費擬改為「年度結算」，只要一年內股利、利息或租金收入累計超過2萬，就得繳納2.11%的補充保費，消息曝光後引發存股族炸鍋！財經作家「樂活大叔」施昇輝指出，就連0050也有可能被課健保補充費，看來「只有買不配息的ETF才能規避健保補充費了。」

2025-11-06 11:31
寶佳林家宏開口談併購！中工處置期小漲　中石化連拉3根停板

寶佳集團鎖定中工（2515）發動敵意併購效應持續擴散。寶佳副董事長林家宏正式向外宣告成為中工大股東屬「股東行動主義」，目的並非介入鬥爭，而是希望公司經營層落實公司治理，「幫員工加薪、為股東創造獲利」。受此消息影響，陷入處置期的中工今（6）日股價小漲2%，但集團股中石化（1314）連拉3根漲停，股價拉14個月新高。

2025-11-06 11:20
AI引領半導體「雙週期」成長　一表看6檔強勢ETF

美科技巨頭競逐AI強權，推動半導體進入「產能擴張」、「技術革新」雙週期齊頭並進，半導體ETF多頭息利雙收表現有望續航，根據CMoney統計至11/4止，六檔半導體ETF含息報酬率落在15.51～24.58%之間，當中有四檔報酬率更來達二成。

2025-11-06 11:18
PCB雙雄兩樣情！金居遭關禁閉下挫　富喬現增加持挑戰高檔區

AI升規熱潮PCB相關個股業績受惠，熱門股金居（8358）從今（6）日起列處置股再遭關禁閉，股價下跌逾2%，富喬（1815）在現增題材支撐下，今股價挑戰80元高檔區。

2025-11-06 11:02

