台驊控股前三季EPS5.81元　併購韓國Skymaster後增添未來成長動能　

▲圖為台驊控股創辦人顏益財。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

台驊國際控股(2636)今(6)日董事會通過第3季合併財報，累計前三季營收160.43億元，獲利7.95億元，EPS5.81元。集團隨著今年9月完成韓國貨運承攬業kymaster併購案，不僅強化半導體與航太產業貨源，也進一步完善亞洲主要市場版圖，增添未來成長動能。

台驊說明，1-9月合併營收為160.43億元，較去年同期減少16.08%，主要受到全球海運運價自高點回落及部分客戶出貨遞延影響。但毛利率較去年同期提升5.82%，主因倉儲成本有效下降及客戶結構改善，展現成本控管成效。

公司表示，前9個月營業淨利略有減少，主要是因美國客戶FBG旗下Brake Parts Inc.（BPI）申請破產重整事件，預先提列部分應收帳款呆帳準備所致，該事件已於2025年10月8日依規定公告。此項提列係基於審慎會計原則，旨在反映市場變化並維持財報穩健。公司已啟動債權盤點及法律程序，風險整體可控，並將視重整進度評估回收情形，以維護公司權益。

海空運事業持續發揮互補增效，海運事業部前三季營收為91.28億元，年減18.64%。中國出口疲軟、美國庫存去化緩慢，但船公司持續採取彈性運能調整政策，帶動第四季運價溫和回升。

空運事業部前三季營收41.63億元，年減0.36%，受惠於AI伺服器及半導體設備出貨暢旺，帶動高科技業務穩定成長，面對全球空運運價趨緩，公司積極布局新興市場並聚焦高附加價值產品，展現營運韌性。

中歐鐵路事業部前三季營收9.31億元，年減31.45%。受俄烏戰事及歐洲終端需求疲弱影響，市場表現承壓，公司持續強化客戶關係並優化產品組合，以降低外部不確定性衝擊。

內貿物流事業部前三季營收18.22億元，年減22.88%。受製造業放緩影響，整體市場需求趨緩，公司推動低碳運輸與智慧倉儲整合，以提升營運效率與韌性。

2025年前三季，台驊控股依市場趨勢調整營收結構，中國仍為主要營收貢獻區，東北亞、東南亞及美國市場占比持續提升。台灣受惠於AI伺服器及電子產品出口需求，營收表現亮眼；東南亞則因電商成長與製造鏈轉移而動能強勁，成為主要成長引擎。

近年來，台驊控股持續展現穩健獲利能力，每股盈餘(EPS)維持成長趨勢，顯示公司營運體質健全、產業競爭力穩固。公司採取輕資產營運模式，靈活調整運能與產品組合，不受單一運輸模式波動影響，展現抗周期優勢。

同時，以「資金與資產策略布局」及「智慧科技與創新」為雙軸推進轉型，強化資金運用效率，聚焦策略性投資與併購，積極推動資產價值再造。公司並持續導入數位化技術，提升營運效能與服務品質，邁向科技驅動的智慧物流企業。

展望第四季，公司預期在電商旺季與補庫存需求帶動下，全球貿易動能將逐步回穩。台驊控股將持續推進智慧物流轉型，強化多元市場與產品布局，以穩健財務結構及靈活營運策略，穩步提升長期競爭力與股東價值。