健保新制喊卡！　中經院院長嘆：都說不能倒、但漲保費別找我

▲中經院院長連賢明認為，衛福部長石崇良（如圖）推動健保改革仍值得鼓勵。（圖／記者鄭毓齡攝）

記者陳瑩欣／台北報導

二代健保補充保費新制擬採「年度結算」、下限2萬元的措施，優先結算存款利息、股利所得與租金收入，同步調整獎金收入課徵補充保費規範，但因各界輿論沸騰，行政院今（6）日晚間宣布暫緩，不過中經院院長連賢明感嘆，「每個政治人物都說健保很重要不能倒，然後健保漲保費都雙手一攤說不要找我。」認為健保財務問題是難解議題。

連賢明臉書上指出，他正在準備明天在台灣醫務管理協會的報告簡報，結果看到衛福部部長石崇良準備改革補充性保費的新聞，目前規畫要將補充性保費由即時的就源扣繳，修法改成「年度結算」但下限維持兩萬，並優先從利息、股利、租金開始實施。此外，針對獎金部分，則將起徵門檻從投保時薪資的4 倍以上，改成「最低基本工資x4倍」為標準，來增加高薪人士負擔健保的公平性。這新聞一出，果然怨聲連連，股民抱怨政府。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「這些抱怨是很可以預期的，也反映出健保財務改革的困難。」連賢明認為，關於這次改革有兩點評論，第一，很多股民說，他們股票差價沒有賺錢，為什麼要針對股利課稅？自從二代健保後，健保收費改成類似個人總所得收費制度：一般保費針對薪資所得，非薪資所得則歸給補充性保費，所以股利課稅是針因為股票所發放股利課稅，就像股利所得要計入綜所稅一併計算一樣，和股票有沒有賺錢是兩回事。國外股票差價賺錢要另外計入資本利得課稅，台灣經歷過幾次證劵所得稅課徵失敗，要真的課徵證所稅可能要再等15-20年。

第二，當初補充性保費設計時，政大健保研究團隊也有參與。考量到行政成本，當初就建議採就源扣繳，並將單筆下限從2500，5000，1萬，2萬為基礎來試算。最後在行政成本和健保收入綜合考量下，選擇以2萬做為下限的基礎。連賢明認為，部長在這次改革可採用類似方式，適當的提高年度結算的下限金額，並適度再提高單次扣繳的上限，抓大放小來降低改革的政治衝擊。

連賢明認為，石崇良願意面對健保財務改革，真的應該要好好鼓勵。連說：「台灣已經很久不面對健保財務改革，每個政治人物都說健保很重要不能倒，然後健保漲保費都雙手一攤說不要找我，最大共識就只有政府多出錢，這樣健保財務永遠沒有解。」