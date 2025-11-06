健保新制喊卡！　中經院院長嘆：都說不能倒、但漲保費別找我

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

▲中經院院長連賢明認為，衛福部長石崇良推動健保改革仍值得鼓勵。（圖／記者鄭毓齡攝）

▲中經院院長連賢明認為，衛福部長石崇良（如圖）推動健保改革仍值得鼓勵。（圖／記者鄭毓齡攝）

記者陳瑩欣／台北報導

二代健保補充保費新制擬採「年度結算」、下限2萬元的措施，優先結算存款利息、股利所得與租金收入，同步調整獎金收入課徵補充保費規範，但因各界輿論沸騰，行政院今（6）日晚間宣布暫緩，不過中經院院長連賢明感嘆，「每個政治人物都說健保很重要不能倒，然後健保漲保費都雙手一攤說不要找我。」認為健保財務問題是難解議題。

連賢明臉書上指出，他正在準備明天在台灣醫務管理協會的報告簡報，結果看到衛福部部長石崇良準備改革補充性保費的新聞，目前規畫要將補充性保費由即時的就源扣繳，修法改成「年度結算」但下限維持兩萬，並優先從利息、股利、租金開始實施。此外，針對獎金部分，則將起徵門檻從投保時薪資的4 倍以上，改成「最低基本工資x4倍」為標準，來增加高薪人士負擔健保的公平性。這新聞一出，果然怨聲連連，股民抱怨政府。

「這些抱怨是很可以預期的，也反映出健保財務改革的困難。」連賢明認為，關於這次改革有兩點評論，第一，很多股民說，他們股票差價沒有賺錢，為什麼要針對股利課稅？自從二代健保後，健保收費改成類似個人總所得收費制度：一般保費針對薪資所得，非薪資所得則歸給補充性保費，所以股利課稅是針因為股票所發放股利課稅，就像股利所得要計入綜所稅一併計算一樣，和股票有沒有賺錢是兩回事。國外股票差價賺錢要另外計入資本利得課稅，台灣經歷過幾次證劵所得稅課徵失敗，要真的課徵證所稅可能要再等15-20年。

第二，當初補充性保費設計時，政大健保研究團隊也有參與。考量到行政成本，當初就建議採就源扣繳，並將單筆下限從2500，5000，1萬，2萬為基礎來試算。最後在行政成本和健保收入綜合考量下，選擇以2萬做為下限的基礎。連賢明認為，部長在這次改革可採用類似方式，適當的提高年度結算的下限金額，並適度再提高單次扣繳的上限，抓大放小來降低改革的政治衝擊。

連賢明認為，石崇良願意面對健保財務改革，真的應該要好好鼓勵。連說：「台灣已經很久不面對健保財務改革，每個政治人物都說健保很重要不能倒，然後健保漲保費都雙手一攤說不要找我，最大共識就只有政府多出錢，這樣健保財務永遠沒有解。」

目擊夫殺大小姑急攔阻！妻受傷染血「坐地抱頭痛哭」：我該怎麼辦

全網炸鍋！健保補充保費新制要上路　金管會：看報導才知道

衛福部研擬健保補充保費三大改革，如租金、利息、股利擬結算制等，只要利息、股利等收入1年內累計逾2萬，就需收取2.11%的補充保費，對此，金管會證期局主秘黃仲豪表示，關於健保補充保費三大新改革，是看媒體報導才知道，會了解對股民影響，再與衛福部溝通。

2025-11-06 17:47
永豐金前三季獲利創高　完成併入匯立證、京城銀

永豐金（2890）於今（6）日召開第三季法說會，永豐金總經理朱士廷表示，今年稅後淨利為205.4億元，年增11.4%，再創歷史同期新高，每股盈餘（EPS）為1.57元，台灣匯立證券已於年10月20日併入永豐金證券，既有客群與永豐金證券具有高度互補性，預期提升永豐金證券在台股經紀業務的市占率，對於永豐金是否更進一步併購保險公司，則是用「審時度勢，厚積薄發」八個字來表態。

2025-11-06 17:11
普發現金170萬人預先登記　遭列警示戶等4情形無法入帳

普發現金預先登記作業進入第2天，財政部統計至今（6）日中午12點已登記人數衝破170萬人，財政部提醒，帳戶有4大情形無法入帳，若被列警示戶或管制戶將受影響，民眾登記前需特別注意。

2025-11-06 12:20
00929成分股3大變革　定審1年增至2次

為持續優化追蹤指數表現，月配息ETF復華台灣科技優息（00929）將迎來自2023年6月掛牌以來最大的三項異動變革，分別成分股檔數將由現行40檔調整至50檔，並新增三類科技相關產業，以及成分股定審次數從每年1次增加至2次預計11月底生效。

2025-11-06 14:53
吳東亮曝輝達主動求售新壽北士科　建議市府補償金直接捐公益

輝達（NVIDIA）落腳北士科，新光人壽母公司台新新光金（2887）董事長吳東亮今（6）日還原T17、T18用地案「子一開始是輝達主動來找新光人壽，不是新壽主動求售土地。」強調新壽在成全輝達落腳北士科上做了很多努力，同時建議北市府在跟輝達協商的時候，可以延續當初MOU的精神，將這份「善意的補償」轉化為公益捐贈，造福台北市民。

2025-11-06 14:20
台積電美廠先進製程　台經院：拉高生產比重恐成定局

地緣政治升溫，牽動台灣半導體供應鏈發展，台經院產經資料庫總監劉佩真認為，美國總統川普上任後，對台灣半導體攻勢一波又一波，未來台積電拉高先進製程在美生產比重恐成定局。

2025-11-06 14:52
寶佳林家宏開口談併購！中工處置期小漲　中石化連拉3根停板

寶佳集團鎖定中工（2515）發動敵意併購效應持續擴散。寶佳副董事長林家宏正式向外宣告成為中工大股東屬「股東行動主義」，目的並非介入鬥爭，而是希望公司經營層落實公司治理，「幫員工加薪、為股東創造獲利」。受此消息影響，陷入處置期的中工今（6）日股價小漲2%，但集團股中石化（1314）連拉3根漲停，股價拉14個月新高。

2025-11-06 11:20
PCB雙雄兩樣情！金居遭關禁閉下挫　富喬現增加持挑戰高檔區

AI升規熱潮PCB相關個股業績受惠，熱門股金居（8358）從今（6）日起列處置股再遭關禁閉，股價下跌逾2%，富喬（1815）在現增題材支撐下，今股價挑戰80元高檔區。

2025-11-06 11:02
58.8萬人心安！　00940配息0.04元今順利填息

資產規模1073億元、受益人數58.8萬元大台灣價值高息（00940）於今（6）日除息，每股配發0.04元，連續5個月維持同樣配息水準，昨（5）日收盤價9.61元，除息參考價9.57元，今日股價最高上攻9.64元，順利完成填息，股息12月1日發放。

2025-11-06 10:31
南韓記憶體大廠喊HBM 4漲價5成！　美光飆天價

南韓記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）傳出向輝達（NVIDIA）提出高階記憶體產品HBM 4報價調漲5成，拉動台美記憶體廠股價表現，美系記憶體龍頭美光（Micron）在美股掛牌飆天價。

2025-11-06 09:56

