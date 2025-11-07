快訊／台股收盤大跌248.04點　台積電跌5元至1460

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
台股今（7日）開低走低，加權指數終場大跌248.04點，以27651.41點作收，跌幅0.89％，成交量4690.19億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以下跌80.91點開出，指數開低走低，盤中最高達27818.54點，最低27621.48點，終場收在27651.41點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到1460元，跌幅0.34％；鴻海（2317）下跌4元至244元；聯發科（2454）下跌30元至1260元；廣達（2382）下跌6元來到287元；長榮（2603）下跌1.5元至187元。
今天漲幅前5名個股為創見（2451）上漲13.5元，漲幅10％；台揚（2314）上漲1.85元，漲幅10％；勝悅-KY（1340）上漲0.6元，漲幅10％；歐格（3002）上漲2.65元，漲幅9.96％；銘鈺（4545）上漲3.05元，漲幅9.95％。
跌幅前5名個股則為瀚荃（8103）下跌7.9元，跌幅10％；台郡（6269）下跌6.3元，跌幅10％；京鼎（3413）下跌36元，跌幅9.88％；上緯投控（3708）下跌12.5元，跌幅9.84％；虹冠電（3257）下跌6.6元，跌幅9.08％。
|創見（2451）
|148.5
|▲13.5
|▲10.0％
|台揚（2314）
|20.35
|▲1.85
|▲10.0％
|勝悅-KY（1340）
|6.6
|▲0.6
|▲10.0％
|歐格（3002）
|29.25
|▲2.65
|▲9.96％
|銘鈺（4545）
|33.7
|▲3.05
|▲9.95％
|瀚荃（8103）
|71.1
|▼7.9
|▼10.0％
|台郡（6269）
|56.7
|▼6.3
|▼10.0％
|京鼎（3413）
|328.5
|▼36.0
|▼9.88％
|上緯投控（3708）
|114.5
|▼12.5
|▼9.84％
|虹冠電（3257）
|66.1
|▼6.6
|▼9.08％
