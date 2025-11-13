普發一萬變大術！股海老牛建議鎖定00929、00900、00961

▲台股示意照。（圖／資料照）

政府即將發放1萬元紅包，你想好怎麼花了嗎？投資達人股海老牛建議，不妨把這筆錢當成理財的第一步，用來投資ETF，讓小錢也能滾出大效益。他指出，目前有12檔銅板價ETF值得列入口袋名單。若希望創造穩定現金流，可優先考慮00929、00900與00961三檔月配高股息ETF。其中，看好台灣科技產業長線成長、又想兼顧穩定配息的投資人，00929會是理想首選。

全民普發1萬元要來了，最快11月11日晚間6點起陸續入帳。面對這筆小確幸，不少人打算用於旅遊、購物或儲蓄。股海老牛則建議，若想讓錢越滾越多，不妨將普發金投入ETF，可鎖定四大類兼具新手友善與長期投資價值的銅板ETF，包括市值型、高股息型、債券型與主題型，共計12檔商品。

其中，若希望這筆普發的1萬元能為自己帶來穩定現金流，復華台灣科技優息（00929）、富邦特選高股息30（00900）及FT台灣永續高息（00961）等三檔月配高股息ETF最值得優先布局。

股海老牛分析，00929是屬於明星級的投資標的，最大特色是結合「高股息」與「科技股」兩大熱門主題，目前股價約18元左右，雖略高於10元銅板價，但人氣與話題度居高不下，是投資人高度關注的焦點。

他說，從產業配置來看，00929為純科技路線，前五大持股包含光寶科、台積電與華碩等知名企業。若看好台灣科技產業的長期成長，又希望兼顧穩定配息，00929無疑是高股息ETF中的首選，可善用這次普發的1萬元紅包，作為布局科技優息領域的起手式。

值得注意的是，00929今年已三度調升配息，自年初的0.05元、0.07元、0.08元一路上調至最新的0.09元，創近一年新高。穩定且持續成長的配息表現，明顯提振投資人信心。根據資料顯示，00929已連續兩個交易日出現「零贖回」紀錄，週申贖金額也大幅縮減，官股與大戶同步回補，顯示升息策略奏效，市場信心回穩。以11月10日收盤價18.23元計算，本次年化配息率約達5.9%。

老牛推薦第二檔是00900，產業配置分散，電子工業約占五成，金融業約25%，其餘如食品與化工等傳產股，年化配息率約8.8%，只要用普發的1萬元再加少許自備金就能買進一張，立即啟動「月月領息」的被動收入機制。

第三檔是00961，主打ESG概念與高股息並重，產業配置多元，電子約占55%，航運約20%，其餘為金融與其他產業。年化配息率約8.6%，也相當具吸引力。

老牛最後提醒，ETF投資的關鍵不在短線操作，而在長期持有與紀律投入，讓小錢靠時間滾成大錢。他建議投資人持續投入、不要追高殺低，並定期檢視調整組合，小錢也能夠累積出可觀的成果。