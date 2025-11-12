創高族群新力量　季報＆十月營收傑出股擔綱主流

美日韓股市創新高後回檔，台股漲多拉回亦屬正常，季報及十月營收突出個股，依舊是近期股價創新高者居多，包括記憶體、封測、PCB、散熱及電子下游代工大廠，可作為選股依據。

文／方亞申 圖／先探投資週刊提供

輝達執行長黃仁勳近期參突然現身台灣，參觀台積電三奈米及參加台積電運動會，是今年第四次來台，超過前幾年次數，台積電董事長魏哲家暗示，黃仁勳之行想要更多晶片；黃仁勳說，因為生意非常強勁，而且每個月都在成長，越來越強；台積電做得非常好，來這裡是為了鼓勵他們，正呼應他在華盛頓ＤＣ舉辦的ＧＴＣ大會所言─未來五季將創造五千億美元營收，所以對於產品ＡＩ伺服器晶片必須緊盯以來得及出貨。

在半信半疑中成長

[廣告]請繼續往下閱讀...

近期市場屢屢對科技業是否過度投資ＡＩ質疑聲音頻傳，諸如外電報導指出，韓國記憶體晶片大廠ＳＫ海力士股價今年以來飆漲近二四○％，促使交易所罕見對投資者發出提示需要「投資謹慎提示」（Investment caution）；新加坡金融管理局（ＭＡＳ）在年度《金融穩定性報告》中表示，全球股市當中科技與ＡＩ類股估值「相對偏高」，並警告市場不應對ＡＩ回報過度樂觀，一旦市場情緒反轉將引發股市崩盤與信貸危機。該管理局指出部分股市的估值相對偏高，特別是科技與ＡＩ領域。

此外，○八年金融海嘯前因放空美國房市而聲名大噪的避險基金經理人、《大賣空》（The Big Short）電影原型貝瑞 （Michael Burry），近日對ＡＩ熱潮釋出泡沫警訊。根據最新申報文件顯示，他旗下的Scion資產管理公司對ＡＩ受惠股輝達與數據分析公司Palantir放空，甚至還連還在發展資料中心的英國也對ＡＩ發出警訊。

這也引發股市下殺，近期公布季報如國防資料分析公司Palantir與ＡＩ伺服器製造商超微及下游組裝的美超微，股價全面下跌。

目前全球四五家主要雲端、半導體與硬體公司的平均本益比達二三倍，遠高於四月的十四倍，但實際盈餘預估僅成長十三％，顯示股價上升與基本面嚴重脫節。不過，當四、五月科技大公司尚未決定大規模投資ＡＩ及相關基礎建設，本益比當然較低；而後是一家家如輝達、超微、亞馬遜、甲骨文等與下游出海口OpenAI紛紛簽約彼此相互投資，將市場的餅做大，使用者增多。就連獨自發展晶片的谷歌正與人工智能公司Anthropic展開初步談判，計畫進一步加大投資力度。新一輪融資可能令Anthropic的估值超過三五○○億美元（OpenAI估值約五千億美元）。另一方面，美國ＡＩ公司如輝達、微軟、亞馬遜等，也正積極與美國認可的國家紛紛洽談主權ＡＩ建置，市場看到輝達在韓國、日本及歐洲的德國、英國及北歐都有動作。

輝達架構應用範圍廣泛

這波ＡＩ浪潮可以說是集中美國ＣＳＰ大廠以及歐、亞、中東國家，這麼多國家當然不會只有輝達通吃，超微、谷歌、亞馬遜等都將分一杯羹。

而各大廠及國家切入ＡＩ是必然的，萬一潮流一直走，但因為擔心泡沫而坐壁上觀，以後要跟上就有難度了。而首要就是ＡＩ晶片及伺服器了！況且美國聯準會目前利率仍在三．七五％上下，就算有問題也有降息空間。

整體來看，ＡＩ需求強是事實，所以黃仁勳此次突然訪台僅一天半，這種動作不是砍單就是緊盯訂單生產狀況，應是偏向後者居多。而近期輝達股價總市值從五．一五兆美元，短時間就跌至四．四兆美元以下，輝達及其他ＡＩ公司，半個月不到股價下跌總市值加起來都超過一兆美元，累計下跌超過十五％，看來是有點跌多了，預期下檔頂多在五％空間！（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2378期精彩當期內文轉載》