快訊／台股收盤大漲162.14點　台積電漲10元至1475

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（12日）開高走高，加權指數終場大漲162.14點，以27947.09點作收，漲幅0.58％，成交量5605.09億元。

美股前一交易日有漲有跌，台股上午以上漲68.52點開出，指數開高走高，盤中最高達28071.76點，最低27799.92點，終場收在27947.09點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1475元，漲幅0.68％；鴻海（2317）上漲4.5元至251元；聯發科（2454）上漲5元至1245元；廣達（2382）下跌3.5元來到288元；長榮（2603）上漲6元至186元。

今天漲幅前5名個股為宏達電（2498）上漲4.7元，漲幅10％；喬鼎（3057）上漲1.4元，漲幅10％；台玻（1802）上漲3.2元，漲幅9.98％；尖點（8021）上漲12元，漲幅9.96％；裕隆（2201）上漲3.25元，漲幅9.95％。

跌幅前5名個股則為上福（6128）下跌2.5元，跌幅9.94％；熙特爾-創（7740）下跌17.5元，跌幅9.92％；高力（8996）下跌57元，跌幅9.84％；安馳（3528）下跌7.7元，跌幅9.8％；泓德能源（6873）下跌8元，跌幅6.81％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 宏達電（2498） 51.7 ▲4.7 ▲10.0％ 喬鼎（3057） 15.4 ▲1.4 ▲10.0％ 台玻（1802） 35.25 ▲3.2 ▲9.98％ 尖點（8021） 132.5 ▲12.0 ▲9.96％ 裕隆（2201） 35.9 ▲3.25 ▲9.95％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 上福（6128） 22.65 ▼2.5 ▼9.94％ 熙特爾-創（7740） 159.0 ▼17.5 ▼9.92％ 高力（8996） 522.0 ▼57.0 ▼9.84％ 安馳（3528） 70.9 ▼7.7 ▼9.8％ 泓德能源（6873） 109.5 ▼8.0 ▼6.81％

