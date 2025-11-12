快訊／台股收盤大漲162.14點　台積電漲10元至1475

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（12日）開高走高，加權指數終場大漲162.14點，以27947.09點作收，漲幅0.58％，成交量5605.09億元。
美股前一交易日有漲有跌，台股上午以上漲68.52點開出，指數開高走高，盤中最高達28071.76點，最低27799.92點，終場收在27947.09點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1475元，漲幅0.68％；鴻海（2317）上漲4.5元至251元；聯發科（2454）上漲5元至1245元；廣達（2382）下跌3.5元來到288元；長榮（2603）上漲6元至186元。
今天漲幅前5名個股為宏達電（2498）上漲4.7元，漲幅10％；喬鼎（3057）上漲1.4元，漲幅10％；台玻（1802）上漲3.2元，漲幅9.98％；尖點（8021）上漲12元，漲幅9.96％；裕隆（2201）上漲3.25元，漲幅9.95％。
跌幅前5名個股則為上福（6128）下跌2.5元，跌幅9.94％；熙特爾-創（7740）下跌17.5元，跌幅9.92％；高力（8996）下跌57元，跌幅9.84％；安馳（3528）下跌7.7元，跌幅9.8％；泓德能源（6873）下跌8元，跌幅6.81％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|宏達電（2498）
|51.7
|▲4.7
|▲10.0％
|喬鼎（3057）
|15.4
|▲1.4
|▲10.0％
|台玻（1802）
|35.25
|▲3.2
|▲9.98％
|尖點（8021）
|132.5
|▲12.0
|▲9.96％
|裕隆（2201）
|35.9
|▲3.25
|▲9.95％
|上福（6128）
|22.65
|▼2.5
|▼9.94％
|熙特爾-創（7740）
|159.0
|▼17.5
|▼9.92％
|高力（8996）
|522.0
|▼57.0
|▼9.84％
|安馳（3528）
|70.9
|▼7.7
|▼9.8％
|泓德能源（6873）
|109.5
|▼8.0
|▼6.81％
資料來源：證交所
