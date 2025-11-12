美中暫停互徵港口費在美引反彈　鄭文隆：美造船業原就救不了

▲南韓在與美國進行關稅談判時，曾推出「讓美國造船業再度偉大」（MASGA）計畫，盼以重振美國造船業吸引川普。（圖／達志影像）

記者張佩芬／綜合報導

美國紐約時報中文版今(12)日報導指出，美中兩國叫停了一場圍繞商業航運的爭端，但這一休戰可能削弱美國遏制中國崛起為海事強國的努力，也讓美國重振造船業努力遇挫。對此台船前董事長鄭文隆認為，即使續徵港口費也救不了美國造船業，因為兩國造船條件差距太大，人工與供應鏈是最大問題。

鄭文隆指出，美國人沒有中國人的勤勞，造船業是勞力密集的行業，台灣造船業都已經出現缺工問題，美國進入富裕國家後民眾不願意做辛苦的勞力工作，而川普還把外勞趕走，誰進造船廠工作呢？

另中國已經建立造船業完整供應鏈，建造成本估計比韓國低廉一成以上，對大陸建造船舶徵收港口費是會讓大陸訂單少一些，但是不會讓美國造船業因而振興。

紐約時報指出，川普原承諾推出一項海事行動計劃，原預定上周公布支持造船廠並培養船員的辦法。根據船舶經紀公司BRS數據，2024年中國建造了全球60%的大型船舶，較5年前的44%大幅提升。今年中國已製造了700多艘大型商用船舶，而美國僅製造了一艘。

報導中右翼研究機構哈德遜研究所高級研究員麥可·羅伯茨對事情的演變表示當前結果令人失望。威斯康辛州民主黨參議員塔米·鮑德溫在聲明中稱，中國的不公平政策損害了美國造船工人的利益。「總統沒有讓中國承擔責任，反而妥協退讓，拋棄了美國工人，」

當被問及為何暫停收費、是否讓步過多時，白宮發言人安娜·凱利表示，總統已成立「造船辦公室」，並請「持續關注」。

收費政策的支持者原本希望，徵收港口費能阻止航運公司購買中國船舶，從而將船舶訂單轉向韓國、日本，最終流向美國。白宮在新聞稿中表示「在採取這些行動的同時，美國將繼續推進國內相關努力，並與主要盟友和夥伴探討重振美國造船業的事宜。」

美國船舶的成本可能高達亞洲製造的四倍，因此幾乎沒有市場需求。購買美國大型船舶的航運公司本質上是出於強制要求—根據美國法律，在美港口之間運輸貨物的船舶必須是美國製造且由美國船員駕駛。

但有跡象顯示，川普推動造船業發展的努力正在產生一定成效，韓國企業表示有意在美國造船並投資美國造船廠，韓華集團計劃擴大去年收購的費城造船廠規模。

中國在報復美國港口費時，將韓華集團的5家美國子公司列入制裁名單，指控它們「支持和協助」美國在造船業的相關舉措。周一，中國已宣布暫停對韓華相關實體的制裁，為期一年。