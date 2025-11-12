外資對台股連9賣！重砍緯創近3萬張殺最兇　2檔記憶體股被提款

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股2萬8千點整數關卡連續2個交易日站不穩，外資今（12）日賣超台股84.84億元，為連續9天賣超，其中AI股緯創（3231）、記憶體股旺宏（2337）與南亞科（2408）成為賣超榜上前3強，又以緯創單日遭砍近3萬張殺最兇。

緯創（3231）前一個交易日才因子公司緯穎（6669）獲外資喊「目標價8000元」而走揚，11日緯穎漲停作收，緯創收漲4.33%，但今日外資反手重砍緯創近3萬張，終場跌5.5元或3.81%，以每股139元作收，累計11月以來外資賣超緯創逾4萬零393張，持股比例失守3成水準，降至約29.72%。

旺宏雖在今日遭外資重砍2.93萬張為賣超排行第2大，但11月以來外資對旺宏仍買超7萬1310張，外資對旺宏累計持股比約在21.41%。

南亞科雖然今日遭外資賣超2.28萬張為個股賣超排行第3名，但若從11月以來外資動向來看，遭外資割肉現象更明顯。

外資在11月僅於11月6日、11月10日2個交易日小幅買超南亞科，其餘皆為賣超，累計11月1日至今減持南亞科8萬3629張，其中昨（11）日與今日單一交易日賣超張數皆在2萬張以上，導致外資對南亞科持股比例退至約13.35%。

外資賣超個股前10名為：緯創2.99萬張、旺宏2.93萬張、南亞科2.28萬張、台新新光金（2887）2.1萬張、中石化（1314）1.35萬張、仁寶（2324）7061張、至上（8112）6522張、臻鼎-KY（4958）5619張、佳能（2374）5259張、大同（2371）4928張。

外資12日買超個股前10名為：力積電（6770）2.95萬張、台塑（1301）1.52萬張、元大金（2885）1.34萬張、定穎投控（3715）1.06萬張、尖點（8021）1.03萬張、南茂（8150）9218張、群創（3481）7252張、台化（1326）7153張與台企銀（2834）6321張。