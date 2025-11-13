惠譽評等展望降為負向　中租-KY股價承壓

▲中租總部外觀。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

中國、泰國營運環境面臨挑戰，惠譽國際信評將中租-KY（5871） 長期發行人違約評等的展望由穩定調整爲負向，加上今年累計前10月合併稅後純益為166.4億元，年減16%，今（13）日股價承壓，在103.5元盤下震盪整理，最低來到102.5元，跌幅0.97%。

惠譽指出，中租控股的展望調整反映出其專注於中小企業的業務模式，在中國與泰國的營運環境面臨挑戰時，對資產品質與獲利能力造成的持續壓力，該展望亦考量台灣因市場監管趨嚴而帶來的獲利壓力，這可能在中期內削弱其市場地位的優勢，截至2025年上半年末，台灣占集團合併租賃資產59%，其後為中國大陸（27%）與東南亞（14%）。

此外，中租集團專注於中小企業放款及消費金融業務使其信用狀況更易受宏觀經濟不確定性影響，減損放款比率從2024年底的3.9%升至2025年上半年的4.4%，部分原因在於放款總額縮減6%。

中租公布前三季財報，累計前三季稅後獲利150.33億元、年減18%，EPS 8.45元，獲利衰退原因為中國經濟衰退、台灣融資租賃業納管《金融消費者保護法》等因素影響。

中租公布10月自結合併營收為80.9億元，累計前10月營收為815.1億元，10月自結合併稅後純益16億元，累計前10月合併稅後純益為166.4億元，年減16%，EPS 9.39元。

