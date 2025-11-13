快訊／淡季裝載率僅約七成　貨櫃運價美西降到1700、美東2500美元

▲目前美西線裝載率僅約七成。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者張佩芬／台北報導

超大型攬貨公司負責人指出，雖然中美就降低關稅達成協議，本月10日開始生效，但因目前是市場淡季，新訂單出貨沒那麼快，估計要到12月中下旬才能看到貨量，目前船隻裝載率約在七成上下，本周美西線現貨市場每大箱(40呎櫃)運價多數自上周的2100美元降到1700美元，美東自2600美元降到2500美元，已經在成本價上下。

該負責人指出，第四季原本就是歐美線淡季，現在出貨已經趕不上聖誕假期，明年春天的貨物估計12月中下旬才會開始出，因此即使船公司已經做了大幅度減班，目前美國線各船公司裝載率在六到八成之間，平均約七成上下，因此本月中的漲價計畫可以說完全不可能實現了。

香港的大型攬貨公司高階指出，美西線一般運價在1700-1800美元之間，大客戶最低運價傳出約為1550美元，美東也還有做2600-2700美元的，貨量大另議，歐洲線則在2200-2300美元之間，都是低檔價。

歐美線運價雖然在成本線上下，但是澳洲、非洲與中南美市場運價都還不錯。法人評估，台灣船公司在非洲與中南美布局少，第四季獲利估會有較較明顯下壓。

目前看農曆年前會有出貨小高峰，明年1月開始運價應該可以看到有較明顯回升，並延續到2月中旬。