買債券ETF就對了！8檔年化6%以上、又免補充保費　成小資族新寵

▲11月除息的債券ETF中，有8檔年化配息率突破6%。

財經中心／綜合報導

二代健保補充保費擬改為全年累計滿2萬元即課徵，雖然已宣布暫緩上路，但仍讓不少存股族、領息族感到憂心。專家建議，若擔心配息遭課補充保費，不妨把目光轉向債券ETF，其配息多屬海外所得，不僅免繳補充保費，收益表現也不遜於高股息ETF。11月除息的債券ETF中，就有8檔年化配息率突破6%，其中復華20年美債（00768B）更逼近10%，成為市場熱門標的。

ETF的配息來源包含成分股配息（股利）、買賣價差（資本利得）、收益平準金與利息，其中只有「境內來源」的股利與利息會被列入補充保費計算。也就是說，若投資人單次領息超過2萬元，且該筆配息完全屬於股利或利息所得，健保補充保費就會直接自配息中扣除。

相較之下，美債ETF的配息多屬海外利息所得，依法不納入補充保費，還能適用海外所得 750 萬元的基本扣除額，可說是不受二代健保影響的少數收益來源。對小資族而言，有助減輕領息負擔；對高所得者則具備更明顯的節稅效果。

隨著聯準會啟動降息循環，債市迎來反彈契機，再加上債券ETF配息屬海外所得、具備節稅優勢，近期吸引投資人關注。目前債券ETF平均年化配息率多落在5%至6%區間，整體表現並不遜於高股息ETF。以11月除息的債券ETF為例，48檔中有27檔年化配息率超過5%，其中更不乏衝上9%的強勢標的，市場熱度明顯升溫。

其中以復華20年美債（00768B）配息表現最為突出。今年第二次季配息再度配發 1.24元，連兩季年化配息率逼近10%，不僅高於非投等債ETF，也遠勝高股息ETF，穩居全市場配息王，也帶動資金湧入。根據 CMoney 資料，00768B上週淨申購達29.3億元、高居債券ETF之冠，近五日成交均量突破6,500張，散戶與大戶同步加碼，成為債券ETF中最受關注的強勢黑馬。

第二名的第一金優選非投債（00981B）年化配息率約9%左右；另如群益優選非投等債（00953B）、國泰A級醫療債(00799B)等六檔ETF，年化配息率也在6%以上，整體債券ETF配息表現相當亮眼。

投資達人股魚提醒，在這波補充保費引發的疑慮下，投資人其實有兩大方向可思考，一是選擇「不配息」的投資工具，如加權正二、不配息型ETF、連結型基金或TISA級別的基金產品；二是轉向具「海外收入」特性的投資標的，如債券ETF、KY股或配息來自海外的ETF，此類收益屬海外所得。

他指出，山不轉路轉，在合法合規的前提下，如何降低被課徵的機率，已成投資人的必修課。依現行規定，想要領息又不被課徵，轉向具有海外收入屬性的金融商品是可行的方式。



