健身產業全線爆發　TaiSPO 2026業內預登起跑

▲潛水專區將邀請潛水員、網紅等專家分享最新的潛水設備、實戰經驗與裝備選擇。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

「2026台灣國際運動及健身展 (TaiSPO)」 將於3月25日至28日在台北南港展覽2館登場，延續「Stay Fit, Stay Well」核心精神，參展陣容也更多元，展出內容橫跨健身器材、球類運動、運動科技創新、潛水和運動營養與修復等領域，從製造龍頭到新興品牌，展現台灣在運動與健身產業的實力和創新，即日起開放業內人士線上登記免費參觀。

全球健身市場蓬勃發展，全民運動時代來臨，根據Health & Fitness Association《2025 Global Report》，2024年全球健身設施會員數成長6%、營收增加8%，91%的經營者預期2025年營收將續創高峰。

PerfectGym則預估市場規模將於2030年攀升至2,020億美元，年複合成長率達8.4%。消費者也從「為外觀訓練」轉向「為健康與長壽而動」，「運動即生活」成為新常態。

台灣順應這波潮流，在運動部正式成立下，提出「全民運動」作為政策核心，打造全民皆動的新時代。2026 TaiSPO也聚焦健身與訓練生活，號召品牌、製造商與教練攜手，開啟運動與健康產業的下一波成長契機。

在潛水運動日益普及的風潮下，潛水專區將帶來一系列精彩活動與講座，邀請專業潛水員、水下攝影師及網紅等領域專家，從不同角度分享最新的潛水設備、實戰經驗與裝備選擇，打造結合專業知識與品牌展示的動態舞台，帶領各路潛水好手呈現海洋的魅力與面貌。

AI正加速改變運動與健康產業，TaiSPO將攜手陽明交通大學、台灣師範大學展示AI在健身訓練、賽事應用與智慧場館的創新成果，推動產學合作新典範。

同時，「Motion Vision新創計畫」整合Taipei Cycle × TaiSPO × Medical Taiwan三展資源，聚焦智慧與電動化產品、健康管理與永續科技，新創團隊將展示推動運動與健康產業升級的解決方案，展現跨產業創新的實際成果。

2025年廣受好評的「全日健身房論壇」，吸引了國內指標健身品牌及產業人士高度關注與熱烈參與。2026年論壇將乘勢擴大辦理，聚焦全球健身產業趨勢、經營策略與科技如何應用於運動領域等，並邀請多位來自國內外重量級講者，分享對產業轉型與創新的觀察與看法，從實務與趨勢面掌握運動健身產業的新方向。

TaiSPO 2026已開放預登，立即登錄，即可搶先掌握論壇資訊與產業新知，重要消息不漏接。同期舉辦「台北國際自行車展（Taipei Cycle）」，完成登記還可以一次看兩展，報名網址：