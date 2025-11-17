新台幣兌美元長期看升　中信金總座：年底前30元附近震盪

▲中信金召開法人說明會，總經理高麗雪（圖中）分析台美匯率聯合聲明影響性 。（圖／記者巫彩蓮攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台美匯率聯合聲明上周五（14）日公告，牽動新台幣匯率走向，中信金（2891）於今（17）日召開法人說明會，總經理曁發言人高麗雪被詢問此一議題表示，按照之前案例來看，完成簽署聲明沒有造成大幅升值，預估新台幣波動難免，長期會呈現走升格局，到年底上看30元兌1美元。

受到國際媒體與台美政府聯合匯率聲明等因素影響，台北外匯市場新台幣兌美元今天最高31.024元、最低31.217元，高低震盪落差1.93角，終場以31.18元作收，貶3分，成交金額16.5億美元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高麗雪指出，近期各國陸續與美國發布聯合聲明，台灣為第六個完成的國家，其他包括日本、韓國、瑞士、泰國、馬來西亞等，就這些國家簽署之後狀況來觀察，並未出現明顯的匯率波動，今日新台幣兌美元匯率維持在31元兌1美元左右。

不過，她也提到，影響匯率表現因素相當複雜，包括看進出口接單、利差、經常帳表現，而短期則是外資、ETF的資金流動影響，長期來看，新台幣可能走升，到年底新台幣匯率可能來到30兌1美元。

對於明年總經展望，高麗雪認為，市況變動相當大，光一篇報導就讓市場有所變化，今年第三季經濟成長率估上看7%、年上看5%，主要關稅影響而拉貨，明年有一些出貨已出完，待關稅確定後，各國經濟影響會有些微變化。

一旦新台幣升值牽動壽險公司損益，而台灣人壽指出，匯率變動的損益數會由外匯價格準備金來吸收，目前帳上已有176億元，只要外匯價格變動在2元以內，還不會對損益產生影響。

