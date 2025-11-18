英特爾前執行長基辛格第50次來台　重申供應鏈韌性重要性

▲英特爾前執行長基辛格Pat Gelsinger。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

科技創投公司Playground Global今日於台北舉辦「Playground x Taiwan 共創次世代運算新篇章」記者會，宣佈旗下多家投資組合公司正式亮相、技術突破與策略合作，同時Playground Global合夥人、英特爾前執行長Pat Gelsinger也親自來台並致詞，基辛格表示，能夠回到台灣真是一大榮幸，這應該是他職業生涯中第50次到訪台灣，不過他仍堅持全球半導體產業鏈需要更多韌性，仍支持川普政策，但這不代表是犧牲台灣，而是讓產業鏈更有地緣彈性。

Playground此次宣布投資組合公司橫跨電源管理、光通訊、互連與微影技術等領域，Playground 攜手七家投資組合公司於會中揭示重大里程碑，彰顯台灣生態系如何將前瞻創新概念落地，推向全球規模化。此外，Playground 本次訪台亦與鴻海科技集團（Foxconn Technology Group）董事長劉揚偉共同舉辦產業交流晚宴，象徵雙方在推動台灣深科技發展的共同目標，以及 Playground 與鴻海長期合作關係的延續。

Playground Global 合夥人基辛格（Pat Gelsinger）表示：「我和台灣擁有超過四十年的深厚連結，每一次訪台都讓我再次體會，台灣是讓科技突破真正落地為現實的關鍵舞台。台灣在促成創新從概念落地到規模化的速度，展現了領先全球的實力，憑藉在精密技術、半導體產能，以及深科技領域的卓越專業，台灣已成為業界頂尖硬體公司驗證創新的最佳試煉場，也是 Playground 支持創業團隊從概念、原型到量產的重要據點。」

Playground Global 合夥人 Peter Barrett 亦指出：「促使產業快速前進的核心力量，是整體運算技術從底層到前沿的全面革新。運算架構的根本創新、微影技術的重大躍升、半導體電源管理與光通訊技術進展、以及突破八十年框架的 AI 與高效能運算架構，再延伸至量子系統及超越傳統半導體的前沿技術；Playground 投資組合公司的技術突破，共同揭開了全球運算革命的序幕。」

基辛格說，能夠回到台灣真是一大榮幸，這應該是他職業生涯中第50次到訪台灣，有這麼多長期的朋友，今天的會面讓我們的關係更深、更廣、更持久。

他也表示，公司創造了一個環境，稱為 Playground，如果你來到Playground，你會看到一個工程師的遊樂場，有實驗室、研究設施，以及一些最聰明的人，他們可以與Playground裡的投資組合公司互動，當然，工程師只需要3件東西：實驗室、電腦和食物。公司為他們提供所有這些，讓他們能夠在Playground做出最好的作品。

基辛格也表示，在他長達45年的職業生涯中，主要專注於傳統運算，但過去5年，AI無疑成為潮流，然而，當我們加入大規模的量子計算，這三者包括傳統運算、AI運算和量子運算，這共同成就了運算三位一體。有了這樣的運算三位一體，他看到前所未有的機遇，在科技領域45年的經歷中，他現在唯一的遺憾就是他沒有年輕個20歲。

基辛格更指出，未來一兩個10年是科技與創新最美好的時光，將會非常精彩，但為什麼是台灣呢？因為對他來說，這大約是第50次來到台灣，台灣是獨一無二的地方，他常開玩笑說，在台灣你可以在早餐時想到一個點子，中午就有原型，晚餐時就能開始製造，沒有任何地方能像台灣這樣快速創新，也沒有哪裡擁有如此完整的生態系統、供應鏈和製造能力。