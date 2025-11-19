ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

緯豆集團今年營收再添億　明年將推餐飲新品牌並進軍國際

▲炒湘湘年菜組合搶攻現代年輕人與小家庭市場。（圖／緯豆集團提供）

▲炒湘湘年菜組合搶攻現代年輕人與小家庭市場。（圖／緯豆集團提供）

記者張佩芬／台北報導

中菲行(5609)創辦人錢堯懷三女婿劉峻緯(阿緯)的緯豆集團，今年慶祝十週年，營收再添億，估計將達12億元，公司方面表示，明年將推出全新餐飲品牌，並將會有一個品牌走向國際，正式進軍海外，逐步朝向股票上市規劃。

緯豆集團旗下除代理港式點心專門店「點點心」與台式經典眷村記憶菜「忠青商行」，去年首度推出全新自有湘菜品牌「炒湘湘」；繼2023年擠進年營收突破10億的餐飲集團之列，2024年營收年增10%，突破11億元，今年估計將達12億元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

迎接2026金馬年，集團提前為新年布局，旗下時尚新穎湘菜品牌「炒湘湘」推出限量年菜組合，以「湘辣開胃、團圓有味」為主題，結合湖南經典風味與中菜熱炒料理，主打內容精緻、多元，價格親民，每組定價2988元，搶攻現代年輕人與小家庭市場，打造兼具儀式感與美味度的團圓飯首選，即日起信義店、宏匯店二店線上官網、線下門市同步開放預購，限量發售，售完為止。

年菜組合包含6道主菜、1熱湯、1甜點，共8品佳餚，另附贈精美保溫提袋與品牌紅包袋。從香辣開胃、清爽家常、溫潤暖湯，還有甜點收尾。

▲劉峻緯與愛妻錢文儀合作無間。（圖／緯豆集團提供）

▲男團棒棒堂男孩出身的劉峻緯，與愛妻錢文儀擁有不少粉絲。（圖／緯豆集團提供）

「湘辣剁椒蒸魚」鮮魚鋪上湖南剁椒，高溫熱蒸鎖住鮮甜，色彩鮮明，象徵來年紅紅火火，富具意義，「當家梅菜扣肉」選用五花肉與客家梅乾菜細火燜煮，鹹香下飯，「湘辣生菜蝦鬆」金黃蝦鬆搭配生菜包裹入口，口感爽脆，「鮮燜絲瓜鮑魚仔」絲瓜與鮑魚煨煮而成，湯汁清潤、鮮甜細膩。

「招牌香煎金錢蛋」湖南傳統名菜，酥炸後爆炒後的雞蛋金黃焦脆，結合香辣滋味，口味層次豐富，「乾煸四季豆」以高溫快炒，保留蔬菜脆度，為餐桌添上綠意與平衡，湯品「胡椒豬肚雞煲湯」選用不使用抗生素的「益活雞」，搭配豬腳、豬肚與白胡椒細火慢燉，色白湯濃，滋味辛香又溫暖，還有可愛討喜的甜點「牛二哥奶皇包」延續品牌吉祥物形象打造，外型萌趣、甜而不膩，為團圓宴畫下幸福句點。

炒湘湘指出，年節外帶餐點需求近年持續成長，消費者傾向「快速上桌、口味多樣、價格實惠」的組合商品，憑藉湘菜料理特色與穩定品質，預期今年將推升業績約一至兩成，同時農曆春節期間訂位民眾詢問熱烈，也將於近日於門市或官方社群公告。

關鍵字： 緯豆集團營收再添億餐飲新品牌進軍國際

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【大哥的女兒就是狂！】新娘不丟扇子改丟「玩具步槍」

推薦閱讀

殺很大！外資砍台股915億元　創史上第4大

殺很大！外資砍台股915億元　創史上第4大

受到美股重挫拖累，今（21）日台股開低走低，終場大跌991.42 點或跌幅3.6%，以26434.94 點作數，外資賣超915.36億元，賣超金額創下史上第四大，值得注意，權王台積電（2330）收盤出現最後一筆7986張賣單，股價下跌70元或跌幅4.81%，以1385元作收，今日外資若是大賣台積電，意味台股整理時間恐怕會拉長。

2025-11-21 16:04
快訊／陳立武發聲！　首駁英特爾涉台積電2奈米洩密案

快訊／陳立武發聲！　首駁英特爾涉台積電2奈米洩密案

英特爾（Intel）近日捲入台積電（2330）前高層轉職風波，市場也質疑是否涉及商業機密外流。根據外媒彭博社報導，Intel執行長陳立武（Lip-Bu Tan）19日受訪時首度回應，強調相關指控僅屬「謠言與臆測」，公司一向尊重他人智慧財產權。

2025-11-21 14:25
美國線以目前運價與裝載率已是虧錢航線　SCFI今日下跌3.98%

美國線以目前運價與裝載率已是虧錢航線　SCFI今日下跌3.98%

超大型攬貨公司負責人指出，美西線今(21)今日現貨市場運價再跌50美元，每大箱(40呎櫃)收1450美元，以目前五到六成裝載率，已確定是虧本價。上海航運交易所今(21)日下午3點公布的貨櫃運價指數(SCFI)下跌3.98%，來到1393.56點，其中跌幅最高的是南美線的18.04%，其次是美西線跌幅9.76%。

2025-11-21 15:42
台股重摔991點季線失守　國安基金操盤人信心喊話「還在場內」

台股重摔991點季線失守　國安基金操盤人信心喊話「還在場內」

受到美股重挫影響，台股今（21）日下殺991.42點，以26434.94點作收，季線失守，刷史上單日第6慘，目前正在護盤階段的國安基金操盤人、財政部次長阮清華信心喊話：「國安基金還在場內，會視國際情況妥適處理。」呼籲投資人理性看待。

2025-11-21 15:33
台股11月大幅修正2100點　一表看單日前10大慘摔後市表現

台股11月大幅修正2100點　一表看單日前10大慘摔後市表現

受到美股下挫拖累，今（21）日台股大跌991.42點，創歷史第六大跌點，跌幅達3.61%，以26434.94點作收，第一金投信指出，在經濟環境並未出現重大變化，且無非經濟因素衝擊下，歷史跌點紀錄發生3個月、6個月後，台股通常會在修復行情帶動下，股價加速反彈上揚，平均漲幅分別達13.76%及25.11%。

2025-11-21 15:17
台股史上第6慘！收跌991.42點　台積電跌70元至1385

台股史上第6慘！收跌991.42點　台積電跌70元至1385

台股今（21日）開低走低，加權指數終場大跌991.42點，為史上第6大跌點，以26434.94點作收，跌幅3.61％，成交量5498.35億元。

2025-11-21 13:41
快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單新出爐　勞保局暫拒給付

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單新出爐　勞保局暫拒給付

4家職業工會欠繳保費，今（21）日遭到勞保局公告已不得繼續預收勞工保險費，請會員注意勿向該等工會預繳。

2025-11-21 12:46
輝達在台設立子公司　經濟部今日證實已核准

輝達在台設立子公司　經濟部今日證實已核准

針對台北市長蔣萬安稱輝達已進行在台灣設立子公司的相關作業，經濟部今日證實指出，已核准美商NVIDIA（輝達）設立台灣輝達經典股份有限公司。

2025-11-21 12:12
不甩台股暴跌逾900點！被動元件2檔亮燈漲停　3檔逆勢抵抗

不甩台股暴跌逾900點！被動元件2檔亮燈漲停　3檔逆勢抵抗

美股四大指數重挫收黑，今（21）日台股11點過後下殺10.98點，退至26515.38點，各類股臉色鐵青，被動元件成為電子類股當中少數抗跌族群，蜜望實（8043）挾著自結10月稅後獲利1.15億元，每股稅後純益（EPS）1.44元，直奔80.5元漲停價，金山電（8042）跟進漲停，立隆電（2472）、立敦（6175）、光頡（3624）等3檔力守紅盤之上。

2025-11-21 11:05
郭台銘滿頭白髮站台　劉揚偉：沒有郭董就沒有鴻海

郭台銘滿頭白髮站台　劉揚偉：沒有郭董就沒有鴻海

鴻海（2317）創辦人郭台銘今（21）日頂著滿頭白髮現身「2025鴻海科技日」（HHTD25），並與現任鴻海董事長劉揚偉同台，迎來滿場掌聲，劉揚偉高呼「沒有創辦人，就沒有今天的鴻海。」

2025-11-21 10:36

讀者迴響

熱門新聞

郭台銘滿頭白髮站台　劉揚偉：沒有郭董就沒有鴻海

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單新出爐　勞保局暫拒給付

不甩台股暴跌逾900點！被動元件2檔亮燈漲停　3檔逆勢抵抗

AI走10年大運！　專家揭「台積電」閉眼買價位

羅唯仁惹怒台積人！爆退休前狂要簡報

台股暴殺855點！法人：止跌看聯準會臉色　回測季線可長期持有

美股恐慌蔓延！台股屠殺821點退守26600　台積電跌60元至1395

快訊／陳立武發聲！　首駁英特爾涉台積電2奈米洩密案

台股史上第6慘！收跌991.42點　台積電跌70元至1385

美股3大指數開高走高　台積電ADR也漲3.11%

台股黑色星期五！狂殺千點摜破季線　入列盤中第9大跌點

鴻海OpenAI合作細節曝　在美打造下代AI基礎設施

104打開超多32K工作　他驚「都是誰在做？」一票人+1

玉山金2028年獲利力拼500億　彭博：老董預告三商壽要貢獻2成

拼賺108萬！鴻勁抽籤中籤率1.65%　申購20萬筆凍資3千億

美光、SanDisk爆跌！亞股記憶體股哀號一片　SK海力士跌10%

美股巨震暴跌　華爾街投行：對沖風險引爆市場拋售潮

黃仁勳砸50億美元入股　英特爾高管揭合作模式

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！
小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

熱門快報

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366