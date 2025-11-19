緯豆集團今年營收再添億　明年將推餐飲新品牌並進軍國際

▲炒湘湘年菜組合搶攻現代年輕人與小家庭市場。（圖／緯豆集團提供）

記者張佩芬／台北報導

中菲行(5609)創辦人錢堯懷三女婿劉峻緯(阿緯)的緯豆集團，今年慶祝十週年，營收再添億，估計將達12億元，公司方面表示，明年將推出全新餐飲品牌，並將會有一個品牌走向國際，正式進軍海外，逐步朝向股票上市規劃。

緯豆集團旗下除代理港式點心專門店「點點心」與台式經典眷村記憶菜「忠青商行」，去年首度推出全新自有湘菜品牌「炒湘湘」；繼2023年擠進年營收突破10億的餐飲集團之列，2024年營收年增10%，突破11億元，今年估計將達12億元。

迎接2026金馬年，集團提前為新年布局，旗下時尚新穎湘菜品牌「炒湘湘」推出限量年菜組合，以「湘辣開胃、團圓有味」為主題，結合湖南經典風味與中菜熱炒料理，主打內容精緻、多元，價格親民，每組定價2988元，搶攻現代年輕人與小家庭市場，打造兼具儀式感與美味度的團圓飯首選，即日起信義店、宏匯店二店線上官網、線下門市同步開放預購，限量發售，售完為止。

年菜組合包含6道主菜、1熱湯、1甜點，共8品佳餚，另附贈精美保溫提袋與品牌紅包袋。從香辣開胃、清爽家常、溫潤暖湯，還有甜點收尾。

「湘辣剁椒蒸魚」鮮魚鋪上湖南剁椒，高溫熱蒸鎖住鮮甜，色彩鮮明，象徵來年紅紅火火，富具意義，「當家梅菜扣肉」選用五花肉與客家梅乾菜細火燜煮，鹹香下飯，「湘辣生菜蝦鬆」金黃蝦鬆搭配生菜包裹入口，口感爽脆，「鮮燜絲瓜鮑魚仔」絲瓜與鮑魚煨煮而成，湯汁清潤、鮮甜細膩。

「招牌香煎金錢蛋」湖南傳統名菜，酥炸後爆炒後的雞蛋金黃焦脆，結合香辣滋味，口味層次豐富，「乾煸四季豆」以高溫快炒，保留蔬菜脆度，為餐桌添上綠意與平衡，湯品「胡椒豬肚雞煲湯」選用不使用抗生素的「益活雞」，搭配豬腳、豬肚與白胡椒細火慢燉，色白湯濃，滋味辛香又溫暖，還有可愛討喜的甜點「牛二哥奶皇包」延續品牌吉祥物形象打造，外型萌趣、甜而不膩，為團圓宴畫下幸福句點。

炒湘湘指出，年節外帶餐點需求近年持續成長，消費者傾向「快速上桌、口味多樣、價格實惠」的組合商品，憑藉湘菜料理特色與穩定品質，預期今年將推升業績約一至兩成，同時農曆春節期間訂位民眾詢問熱烈，也將於近日於門市或官方社群公告。