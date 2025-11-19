被動元件變台股新希望！蜜望實帶頭飆　7檔盤中攻漲停

▲台股示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股震盪，新一波反攻落在被動元件族群。為反映今年以來貴金屬價格漲勢，近期中國大陸被動元件龍頭風華高科發出漲價通知，蜜望實（8043）為這一波被動元件族群漲勢領頭羊，今（19）日一度攻克70.8元漲停價位，創下2018年7月以來新高，凱美（2375）、信昌化（6173）、立隆電（2472）、金山電（8042）、光頡（3624）、千如（3236）等7檔個股均一度亮燈漲停。

由於今年國際銀價上漲5成，為了反映成本，風華高科針對電感磁珠、壓敏電阻、瓷介電容、厚膜電等產品調漲報，漲幅約口5～30%，日前國巨*（2327）也宣布調漲鉭質電容價格。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蜜望實主要業務代理銷售太陽誘電之積層陶瓷電容、電感，股價自從9月17日28.05元起漲，一路上攻到今日70.8元波段新高價位，由於最近六個營業日累積成交價漲幅達28.87%，當日之成交量較最近60個營業日日平均成交量放大5.68倍，被列注意股票。

指數股國巨*日前宣布調漲鉭質電容價格之後，股價一度上攻262元，近期隨著大盤回檔，股價壓回到230元附近，法人預期，按照股票分割後的流通股數，今、明兩年仍具備賺進一個資本額實力。

