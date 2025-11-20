財經中心／綜合報導

AI時代全面來臨，產業的汰換速度倍增，尤其隨著台股大盤不斷創高，接下來的操作應該持續跟著指數、以不變應萬變，或者應該積極調整、發掘新一代的潛力標的？

近來台股漲勢讓人又愛又怕，尤其許多指數型ETF投資人因成分股完全照著指數走，故不免擔憂萬一行情反轉「跑不掉」怎麼辦？或者市場主流輪動快，會不會有些飆股「沒跟到」？柴鼠兄弟在近期開箱的一支影片中指出，現在市場風向和國際局勢變化那麼快，要補強被動市值型ETF的不足，搭配今年最新上路的主動式ETF，其選股及權重調整不受指數限制是一個優勢，畢竟『若可以都買強的，為什麼要連弱的一起買？』

柴鼠新開箱台股主動ETF，網友翻出數據喊入手

柴鼠兄弟日前發布一支台股主動式ETF的開箱影片，評論00991A主動復華未來50的特色及募集訊息，影片一開始即開門見山地表示，單純依照公司市值排行編撰的指數，未來也開始出現新的挑戰，而主動式ETF的權重調整不受指數限制，不論是比重高低或是次數頻率都更為靈活。

許多網友很熱心地對影片留言，今年來主動式ETF很強，包括統一、野村、復華旗下主動操作的共同基金，拿出績效數字也都很厲害，難怪各自推出台股主動式ETF。更有心細的柴粉翻出數據，指柴鼠兄弟開箱的這支「未來50」，其經理人原本就在復華投信操作共同基金，截至10月底的近半年績效更有80%的表現，會心動想趁募集時便宜入手。

AI的時代全面來臨，主動式ETF有靈活優勢

隨著最近這1、2年各種AI應用的快速普及，產業變化的速度也越來越快，所以單純依照公司市值排行編撰的指數，未來也開始出現新的挑戰。相形之下，主動式ETF的權重調整不受指數限制，不論是比重高低或是次數頻率都更為靈活，更可以提早針對基本面的變化、甚至是公司法說財測已經透露的訊息，先主動調整因應，不用等到每季的例行調整才反應，這是主動式ETF比較少被注意的一個優勢。

柴鼠兄弟進一步說明，在AI的時代全面來臨之後，產業的汰換速度倍增，未來台灣市值前50大的公司可能會出現明顯的變化，若沒有基本面及股價動能等面向評估優劣，便沒辦法在市場大幅波動下真正做到汰弱留強。。

台股投資竟可一檔掌握現在與未來

舉例來說，00991A是一檔掌握「現在+未來」的主動版台灣50ETF，主要策略是從台股市值前51~150名的公司中去探勘，期望能提前捕獲未來可能進入台灣50的明星種子，便有機會讓整體投資組合的長期表現，能夠超越全市場的平均報酬。

柴鼠兄弟再從目前台灣幾個最具有競爭力產業來舉例，截至9/30的市值排名，半導體產業中，備受矚目的京元電和旺矽都不在50名以內，還有IC設計的祥碩在101名，AI零組件的健鼎和AES-KY也都是市值51~150大的公司。

柴鼠兄弟強調，單純地主要按照市值來挑選成分股，便會產生好壞全包、沒辦法真正做到汰弱留強的問題，而主動式ETF的權重調整不受指數限制，不論是比重高低或是次數頻率都更為靈活，更可以提早針對基本面的變化、甚至是公司法說財測已經透露的訊息，先主動調整因應，不用等到每季的例行調整才反應，這是主動式ETF比較少被注意的一個優勢。

