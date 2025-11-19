旺春輪還有574個貨櫃待卸　關係大陸出口貨當地媒體每周追蹤報導

▲發生火災事故前的旺春輪。（圖／萬海提供）

記者張佩芬／台北報導

萬海航運「旺春輪」今年6月9日下午在印度西岸外海航行時，發生貨櫃爆炸事故，9月11日彎靠杜拜的傑貝阿里港，以該港為避難港，目前持續在進行卸載工作，萬海昨(18)日在官網通告，截至本月15日為止卸下1148個貨櫃，還有574個待卸，由於船上都是大陸華南地區輸印度貨載，大陸媒體逐周追蹤卸載進度。

「WAN HAI 503」為新加坡籍船舶，營運於「中國華南－印度」航線，與長榮海運及德國Hapag-Lloyd為聯營夥伴。萬海說明，船隻由專業團隊在嚴密監督下，持續進行貨物卸載作業。

[廣告]請繼續往下閱讀...

目前仍在持續抽排貨艙中的消防水(fifi water)，截至目前約已排出5000噸，隨著作業進行，抽水難度逐漸增加，主要是因為貨物殘留物堵塞了泵浦、管線或艙口，導致排水受阻。

因艙蓋受損變形，無法以重型機具直接拆除，需先進行分段切割。作業目前進展穩定，已完成逾半。待所有變形艙蓋拆除後，將以抓斗設備清理艙內燒毀貨櫃。現場團隊亦正整備第二組抓斗，以支援後續作業階段。

鑑於船上貨櫃受損情況嚴重，卸載過程中部分貨櫃辨識困難，發布的數據為估算值，估計已卸約1148個貨櫃，仍留船上貨櫃約574個

萬海與現場專業團隊持續克服作業挑戰，並在確保安全的前提下，全力加快卸貨進度；該公司表示誠摯感謝各相關主管機關、合作夥伴及專業團隊於此次復原作業中的全力支持與協助。