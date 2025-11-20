熙特爾聯手七國共築行動快充生態系　 Volvo Penta高層訪台！點名三大高速成長場景

▲熙特爾攜手Volvo Penta推出快充生態系，七國經銷商與會，啟動國際市場布局。（圖／熙特爾新能源提供，下同）

財經中心／綜合報導

Volvo Penta於11月19日在台灣舉辦年度經銷商大會，今年選定熙特爾（SEETEL New Energy，7740-創）子公司辰熙精密台中廠區作為行動儲能示範場域，邀請來自韓國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南、印尼等七國經銷商共計廿一位代表齊聚台灣，共同見證行動儲能的跨國布局正式啟動。

儲能需求強勢起飛 催動行動快充、電動設備雙引擎

面對工業電動化、離網供電與偏遠地區能源需求快速上升，行動式儲能與彈性快充成為新興市場主流。熙特爾總經理陳伯勳表示：「根據國際調研機構報告，全球工地電動化市場規模預估在2032年上看580億美元（近新台幣1.74兆元），其中亞太地區成長幅度更上看553%，展現強勁爆發力。」因應這波趨勢，熙特爾將Volvo Penta液冷電池平台導入產品線，推出540kWh快充儲能一體機與270kWh行動快充車，預計於2026年第二季完成量產。

▲Volvo Penta於辰熙精密舉辦經銷商大會，多國經銷商對行動儲能原型機展現高度興趣。



行動儲能原型機首曝光 多國經銷商看好市場潛力

這次經銷商大會由Volvo Penta在台經銷商漢吉股份有限公司促成，會中540KWh快充儲能一體機原型機首度曝光，熙特爾也安排各國經銷商參訪辰熙精密工廠產線，說明兩款行動儲能產品的生產規劃與組裝流程，並介紹產品應用情境、市場需求與產業趨勢。在場多國經銷商不僅對行動儲能原型機展現高度興趣，也一致認同區域在工業電動化、離網供電與車隊快速補電方面具備高成長潛力，此次來台將進一步探討市場推廣機會。

Volvo Penta高層走訪電池產線 肯定台廠技術硬實力

在經銷商大會舉辦前夕，Volvo Penta全球工業銷售副總裁Anders Konradsson也於11月4日旋風訪台，參訪熙特爾新能源台北總公司與子公司辰熙精密，由熙特爾新能源董事長林聖澤率一級主管熱情相迎，陪同Konradsson參觀台中工廠產線與表後儲能示範案場，此行開啟Volvo Penta與熙特爾合作新里程碑，也彰顯台灣將成為區域推動工業電動化與行動儲能應用的重要基地。

▲熙特爾董事長林聖澤（右六）陪同Konradsson（左五）參觀台中辰熙精密與團隊合影。

Volvo Penta首談電氣化轉型關鍵 熙特爾展核心優勢

Konradsson表示，工業動力系統的電氣化是Volvo Penta的長期策略目標，然而，各產業在推動電氣化時，往往會面臨充電基礎設施不足、不同應用的作業型態差異，以及前期投資成本高等多重挑戰。對此，Volvo Penta將重點放在發展具彈性、可擴展的電動化平台，並與合作夥伴密切協作，確保電氣化方案在各類應用情境，都能同時具備技術可行性與經濟效益。

他進一步說明，Volvo Penta的電池系統具備高功率密度，在維持高性能的同時，能將體積與重量控制在更具優勢的範圍內，特別適合打造行動儲能設備。Konradsson強調：「此次熙特爾合作的行動儲能方案，在容量、體積與整體效能上取得最佳平衡，正是產品的核心優勢之一。」

▲Volvo Penta全球工業銷售副總裁Anders Konradsson參訪熙特爾，首談行動儲能趨勢。



行動儲能需求崛起 Volvo Penta揭示三大成長場景

Konradsson也認為行動儲能相關應用場景正快速擴大，建築工地與採礦產業將是最早受益者，主因是這兩大領域正加速降低對柴油設備的依賴，轉向更潔淨、低噪音且高效率的供電方式。同時，大型活動場域對零排放電力的需求也明顯增加。第三個成長最快的領域則是電動車道路救援，行動儲能因具備可運輸、可快速部署與高功率輸出的特性，非常適合用於緊急補電與救援作業。

熙特爾新能源與Volvo Penta正著手推動行動儲能在台、日、韓、東南亞等十二國的部署計畫，加速應用場景的商業化運作，為區域工業電動化開啟新局。











