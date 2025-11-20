聯準會紀錄分歧！12月降息機率跌破4成　市場緊盯今晚就業報告

▲美國聯邦準備理事會外觀。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

美國聯準會（Fed）最新會議紀要出爐，多名官員對後續降息方向意見分歧加劇。《彭博社》調查，市場對12月降息的押注已明顯降溫，機率跌至4成以下、僅剩約35%，投資人正緊盯最新就業數據與通膨走勢，評估是否影響貨幣政策。

《彭博社》報導，部分決策者明確反對進一步寬鬆，且通膨仍高於聯準會2%目標，成為壓低降息預期的主因。截至週三，交易員估算12月降息機率約為35%，遠低於上個月幾乎「完全成交」的市場預期，當時投資人押注疲弱的勞動市場會壓過通膨壓力。

《華爾街日報》亦指出，許多Fed官員在會議中表示，「很可能適合在今年剩餘時間維持利率不變」，凸顯决策層對下一步政策方向出現明顯分歧。

美國公債收益率近期在狹幅區間震盪，對利率變化最敏感的10年期公債殖利率仍在4%以上徘徊，週四最新報約4.14%，變動不大。

外電資料顯示，聯準會原先在9月的預測中，認為今年將在9月、10月與12月各降息一次。不過，過去兩週多位官員接連釋出對通膨的擔憂訊號，因9月通膨率達3%，且連續近5年高於2%目標，壓縮年底再降息的可能性。

此外，勞工統計局因政府關門而延後公布10月就業報告，僅會在紐約時間週四上午8時30分發布9月就業數據，使市場缺乏最新勞動市場資訊。消息一出，公債殖利率週三隨即上升2個基點。

摩根士丹利經濟學家 Michael Gapen 表示，缺乏最新就業訊息將降低12月降息機率，如果數據疲弱，可能會讓更多官員支持降息；但在缺少證據的情況下，主張「利率維持不變」的人反而更站得住腳。