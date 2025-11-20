台股重返2萬7千點　國泰金11月經濟信心調查：股市樂觀、風險偏好走升

▲國泰金11月經濟信心調查，股市樂觀指數上揚。（圖／國泰提供）

記者巫彩蓮／台北報導

Fed降息落地提振投資人情緒，加上主要企業財報表現亮眼，國際股市、台灣股市震盪走高，國泰金11月國民經濟信心調查顯示，民眾對於台股的樂觀指數上揚至30.9，風險偏好指數連續六個月走高，上升至20。

國發會最新公布的9月景氣對策信號從綠燈轉為黃紅燈，雖同時指標基略為下滑，但領先指標微幅上揚，反應景氣仍呈成長態勢，國泰金11月國民經濟信心調查顯示，景氣現況樂觀指數上揚至-3.8，展望樂觀指數走升至-4.7，皆呈現明顯走揚。大額消費意願指數提高至10.6，耐久財消費意願指數走揚至-10.5，顯示整體消費意願仍走強，買房意願雖微幅上升至-43.4，但賣房意願指數卻小幅下降至-32.7，反映民眾賣房意願稍微保守。

主計總處於2025年8月15日預估台灣2025年經濟成長率4.45%，通貨膨脹率1.76%，國泰金11月國民經濟信心調查結果顯示，民眾對於2025年台灣經濟成長率的平均預期值上揚至3.53%，有70%的民眾認為，2025年經濟成長率會高於3%；而民眾對於2025年平均通膨預期值微幅下降至2.23%，有58%的民眾認為2025年通貨膨脹率會高於2%。相較於主計總處，民眾對於2025年的經濟成長預估仍比較保守，對於通膨預期則相對較高。

至於時事題，關於民眾對未來半年薪資所得的看法，國泰金11月的調查結果顯示：達60%民眾認為未來半年薪資所得水準不變，27%預期未來半年薪資所得會增加，13%民眾則覺得未來半年薪資所得水準會減少，顯示多數民眾預期未來半年薪資不變。

針對基本工資調整後民眾會於2026年調薪的預期，國泰金11月調查結果顯示：49%民眾預期2026年任職單位薪資水準將維持不變，29%的民眾預期調薪幅度將在0%至3%，達22%的民眾則認為在基本工資調整後任職單位調薪幅度會大於3%。

