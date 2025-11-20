長榮空服員抱病值勤離世　勞動部調查4結論

▲勞動部推出強化病假規範。（圖／勞動部）

記者陳瑩欣／台北報導

長榮航空孫姓空服員9月抱病上班，返台後離世。勞動部今天下午說明事件訪談與調查結果，勞動部做出4點結論，認為長榮航空無論制度或處置皆不當，其中過度運用勤惰管理，因此勞動部也強化病假權保障推出新措施。

勞動部責成職業安全衛生署會同桃園市政府勞動檢查處(以下簡稱調查小組)，於10月13日至11月10日進行當班客艙組員、孫員家屬以及工會代表之訪談，並針對長榮航空實施勞動檢查，做成以下4點結論：

一、 長榮航空過度運用勤惰管理制度已嚴重影響組員申請病假。

二、 長榮航空對於組員於值勤期間突發疾病之緊急應對與處置作業規範不夠周詳且未能落實。

三、 家屬及部分組員表達孫員抵臺後處境未獲最適當之處置。

四、孫員之國定假日調移日期未確明。

至於勞動部後續處理包括：

一、長榮航空涉違反《勞動基準法》第37條規定部分，將由桃園市政府依行政程序處理。

二、孫員處遇是否涉及職場霸凌(不法侵害)，將要求長榮航空依法啟動疑似不法侵害事件調查程序，並限2個月內完成調查。

三、長榮航空對於組員於值勤期間突發疾病之緊急應對與處置作業規範不夠周詳，且未要求所屬機組員依所訂客艙組員手冊落實實施，後續將交由交通部民航局調查處理。

四、有關孫員死亡原因是否為工作相關疾病，目前家屬已簽署個人資料提供同意書，勞動部並已函請健保署及相關醫療院所提供孫員就醫明細及本案相關病歷資料。前述資料將與本訪談及調查結果，併同提供職業醫學科專科醫師參考，以進行工作相關疾病之專業評估，後續視評估結果，協助家屬向勞保局申請相關給付。

五、長榮航空藉由將空勤組員航班、休假日與調班申請及個人績效，與病假申請情形緊密連結之不利益管理制度，嚴重影響勞工之「病假權」。

