川普的農產品與食品關稅豁免僅給中南美四國　亞洲各國有待爭取

▲川普的農產品與食品關稅豁免不包括亞洲國家。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／台北報導

美國總統川普追溯自美東時間本月13日起，將番茄、咖啡、香蕉、麵包、糕點、蛋糕、熱帶水果和果汁、餅乾及烘焙食品等237項農產品與食品，豁免對等關稅，但是國內貨櫃船公司指出，細讀白宮公告，僅對中南美洲的阿根廷，厄瓜多，瓜地馬拉，薩爾瓦多這四個國家做豁免，亞洲國家有待爭取。

由於農產品與食品關係到基本的民生問題，業界認為後續類似貨品的關稅都有調降空間；台驊控股創辦人顏益財稍早曾分析，川普面對美國政府薪資發不出來，地方選舉民主黨大勝，明年年中估計關稅是否合法會做出判決，加上明年11月3日的參眾兩院期中選舉，他認為川普的政策會做很多調整，關稅估計只降不增，航運貿易市場將面臨很多變數。

攬貨業者指出，農產品與食品主要以冷藏、冷凍櫃運輸，這些貨品季節性很強，像在美國櫻桃、水蜜桃出口旺季，船公司為了把冷藏、冷凍櫃運到美國，好裝貨回台灣，會以代用櫃方式，供亞洲出口商裝運一些輕貨到美國(怕壓壞冷藏設備)，運價價差也很大，能夠提供大量冷藏貨的客戶，透過長約可能僅需以乾櫃價格加300-500美元就能拿到冷藏、冷凍櫃，一般客戶就須加價近千美元。