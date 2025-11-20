漢達預計12月下旬轉上櫃　抗癌新藥力拚明年7月美國取證

▲漢達生技董事長劉芳宇。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

漢達生技（6620）預計於12月下旬掛牌上櫃，漢達生技自2014年成立以來，已經有多項藥物陸續於全球最大醫藥市場美國、加拿大上市，公司並於2023、2024年進入獲利階段，且開始配息回饋股東；展望未來，漢達目標每一年有一藥品上市，隨著藥證陸續取得，營收與業績將持續成長。

漢達生技以「高技術門檻學名藥」與「505(b)(2)新藥」為營運雙引擎，致力於開發高品質且具臨床價值的藥品，滿足未被滿足的醫療需求。早期營收主要來自於高技術門檻學名藥，然因505(b)(2)新藥開發成本相較全新藥為低，且具有改良自原廠藥品之優勢而具備較高之市場競爭力，近年公司積極調整產品開發策略，將研發重心轉向505(b)(2)新藥領域，2025年上半年505(b)(2)新藥營收占比已超過六成，顯示公司雙引擎策略成功轉型，產品組合持續優化。

過去幾年漢達生技仰賴首發學名藥Quetiapine XR Tablet(思覺失調症用藥)與Dexlansoprazole DR Capsule(糜爛性食道炎(EE)患者或非糜爛性胃食道逆流疾病(GERD)之用藥)及505(b)(2)新藥Tascenso®(多發性硬化症用藥)之挹注，於2023年轉虧為盈，在穩健的既有業務基礎上，漢達生技於2025年亦迎來多項新產品里程碑。美國子公司Handa Therapeutics旗下Phyrago藥品於2025年10月中旬正式上市銷售，預期將為營收貢獻新的成長動能，此產品之成功上市亦見證了漢達生技除具備自行開發產品之能力外，亦有完善評估其他產品、成功完成收購並商業化之經驗，為公司未來之營運方向增加更多之可能性。

在財務表現方面，漢達生技2024年度合併營收達新台幣8.31億元，稅後EPS 達3.37 元；2025 年前三季合併營收達新台幣14.3 億元，稅後EPS 達3.76 元已超越2024年全年，主要成長動能來自於Phyrago對外授權產生約新台幣7.3億元之授權收入，而Phyrago業已於10月中旬上市銷售，期待2026年可展現公司策略性取得Phyrago資產後之營運新風貌。

漢達生技結合台灣研發能量與美國市場布局，成功打造多項具市場潛力的產品線，多靶點癌症用藥HND-039((腎細胞癌(RCC)、肝細胞癌(HCC)、胰臟神經內分泌瘤（pNET）和分化良好的胰外神經內分泌瘤（epNET）)用藥)已於2025年9月底向美國FDA提出藥證申請，並於近日經FDA通知進入實質審查，預計於美國時間2026年7月29日完成審查。原廠藥2024年美國市場規模達17.98億美元，市場規模大。另有多項癌症用藥及神經系統用藥積極開發中，展現公司在國際新藥開發領域的執行力與競爭優勢。

展望未來，隨著醫療科技的進步與癌症治療趨勢的轉變，癌症逐漸成為一種慢性疾病，癌症治療除了追求療效延續生命之外，亦開始重視癌症病患之生活品質。漢達生技運用自有之ONCORE Technology技術平台，致力於改良既有癌症藥品的副作用，提升癌症患者的生活品質。