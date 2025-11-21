美股恐慌蔓延！台股屠殺821點退守26600　台積電跌60元至1395

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面下跌，台股今（21日）以26821.97點開出，指數大跌604.39點，跌幅2.2％。隨後跌勢擴大，重挫821.48點26604.88點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌60元來到1395元，跌幅4.12％；鴻海（2317）下跌10.5元至226元；聯發科（2454）下跌55元至1130元；廣達（2382）下跌6.5元來到267.5元；長榮（2603）下跌1.5元至181元。
美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌386.51點或0.84％，收在45752.26點；標準普爾500指數下跌103.4點或1.56％，收6538.76點；那斯達克指數下跌486.18點或2.15％，收在22078.05點；費城半導體指數下跌317.96點或4.77％，收6352.07點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|45752.26
|▼386.51
|▼0.84%
|S&P500
|6538.76
|▼103.4
|▼1.56%
|NASDAQ
|22078.05
|▼486.18
|▼2.15%
|費城半導體指數
|6352.07
|▼317.96
|▼4.77%
資料來源：證交所
讀者迴響