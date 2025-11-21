台股暴殺855點！法人：止跌看聯準會臉色　回測季線可長期持有

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

美股四大指數開高收黑，引發國際股市殺機，今（21）日台股早盤一度重挫855.68點，國泰證期顧問處協理蔡明翰指出，12月聯準會降息機率能否回升，是台股止跌回穩關鍵，若以美股主要指數都跌破季線來看，台股拉回測試26475點季線機率大，但對於長線投資人不失為逢低布局的機會。

輝達財報表現亮麗，撐起昨（20）日美股上半場，惟聯準會12月將不會進一步降息的悲觀情緒升高，下半年美股四大指數全數翻黑。

台積電（2330）一度摜破1400點整數關卡，台股大跌逾800點，昨天反彈點數幾乎吐回，蔡明翰分析，去年12月之後聯準會停止降息，全球股市場就進入拉回整理階段，現階段台股正在複製去年走勢，目前有兩個假設情境：一，聯準會12月降息機率止跌回升，國際股市就有機會重返多頭；二，聯準會降息機率向下走，走到不能再低，指數就進入箱型整理階段。

不過，美股四大指數都已經摜破季線來看，台股拉回測試季線機率很大，蔡明翰說，台股回測季線甚至跌破，對於長線投資人而言，不失為逢低布局的好機會，選股仍是以AI為主軸，以第三季財報加上10月營收兩者表現俱佳者，為優先介入標的。

