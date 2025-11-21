台股黑色星期五！狂殺千點摜破季線　入列盤中第9大跌點

▲台股盤中殺逾千點，示意照。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美股恐慌性賣壓蔓延，台股今（21）日迎來黑色星期五，近午盤開出逾千點殺盤，指數來到26420.17點摜破季線，由於盤中狂殺1006.19點，同刷史上盤中第9大跌點。

AI股漲多後市場對輝達（NVIDIA）財報提出應收帳款、庫存與客戶集中度等3大疑慮，美日韓股市齊跌，台股今日在台積電（2330）、鴻海（2317）等權值股熄火，記憶體、印刷電路板（PCB）概念股走弱下，指數盤中一度重挫1006.19點，來到26420.17點，投資人士氣大受打擊。

回顧台股史上盤中前10大跌點，單日下跌點數全都在千點以上，其中有4個交易日落在今年，以川普關稅上路之後，今年4月7日狂殺2086.2點最驚人，今日盤中跌勢是否擴大，仍要看午盤以後多空角力而定。

主動群益科技創新(00992A)經理人陳朝政表示，近日台股震盪原因，主要是來自於本益比的修正。台股大盤雖然震盪，但後市卻不悲觀，歷史經驗來看，過去大跌之後勢表現都趨穩，值得中長線佈局。後續持續觀察融資與指數增幅情況，因預期盤面波動將開始加大，因此建議採取積極成長與穩健持股布局，來因應融資水位逐漸高檔，選股不選市行情。

陳朝政指出，未來AI算力建置將持續帶動台股科技版塊整體獲利持續成長，台灣科技創新實力堅強，相關產業可望持續享有獲利與資本雙成長的利多。不過個股大跌大漲波動大，建議在台股動盪之下分散風險的最佳投資方式就是波動相對低、有息利雙收契機的主動台股科技ETF進場。