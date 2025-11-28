中華電信推「放心接隱碼服務」打造安心溝通新標準　由源頭阻斷個資外洩、強化品牌信譽

財經中心／綜合報導

隨著詐騙手法不斷翻新，企業在與客戶聯繫時，除了面臨陌生來電遭拒接的狀況，更需承擔電話資料外流的風險。為協助企業提升通訊安全並改善客戶接聽體驗，中華電信推出「放心接隱碼服務」，以隱碼轉接技術從源頭保護資訊，打造更安全、透明且可信賴的通話環境。

「放心接隱碼服務」採用直覺化設計。企業端僅需透過行動電話或市話先接入平台，系統即自動以隱碼方式進行轉接，確保雙方在通話過程中不顯示實際門號。避免個資在不同環節流動時外洩，也降低遭不肖人士截取或利用的風險。服務結束後，客戶也無法回撥該通電話，進一步保障企業員工的個人門號不被掌握，全面守護雙方隱私。

在實際應用上，以物流業者為例，配送員以往需撥打客戶的真實電話，不僅容易引發資安疑慮，也常因陌生號碼導致客戶不接聽。導入「放心接隱碼服務」後，配送人員只需透過企業代表號即可與客戶聯繫，降低客戶的陌生感並提升溝通效率。若客戶漏接多通電話，只要回撥企業代表號，便能透過語音選單依序找到要聯繫的物流人員，讓流程更清楚、風險更低。

房仲產業中常涉及大量個人資料，電話號碼外洩問題長期為業界隱憂。「放心接隱碼服務」採用資料分離保存機制，使買賣雙方電話不再直接顯示於不同人員之間。若企業使用自家 App 或會員系統，也能與服務無縫整合，確保每個流程皆維持一致的安全標準。

以家事服務業者為例，過去服務員常因留下真實電話而在非上班時間遭到聯繫；客戶也可能因陌生來電而感到疑慮。導入「放心接隱碼服務」後，溝通改由平台處理，雙方皆無須互相揭露電話資料，也不需額外下載 App，就能在約定工作時間內安心接洽。

這項服務具備四大特色：好安全，企業資料、企業保管，會員個資，無須存於上下游廠商；好放心，採用企業專屬代表號，客戶不再害怕陌生來電；好方便，免下載App，僅需撥號到平台，進入互動語音即可轉接；好便捷，掃描 QR Code 即可快速聯繫，讓流程更直覺。

整體而言，中華電信「放心接隱碼服務」提供企業一套兼具資安、便利與效率的溝通方案，不僅降低個資外洩與詐騙風險，也讓客戶接聽來電時更安心。隨著不同產業逐漸重視隱私與資安管理，這項服務有望成為未來企業通訊的新標準。