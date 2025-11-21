ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

第七屆「高通台灣創新競賽」揭曉優勝團隊　冠軍獎金近400萬

▲▼第七屆「高通台灣創新競賽」。（圖／記者高兆麟攝）

▲第七屆「高通台灣創新競賽」。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

高通今日正式公布第七屆「高通台灣創新競賽」優勝名單。本屆優勝隊伍由提供高效節能企業級 AI Agent 解決方案的MoBagel（行動貝果）獲得殊榮；第二名為在智慧城市領域表現亮眼、於全球各地提供電動自行車租賃的MOOVO Mobility（運點科技）；第三名則為投入於AI教育的PAIA Technology（帕亞科技）；分別獲得12萬5千美元（約合新台幣396萬元）、10萬美元與7萬5千美元獎金。未來可望在高通技術與豐富資源支持下，繼續發揮創新實力、邁向國際舞台。

今年度的冠軍團隊MoBagel以 C-Suites AI Builder平台為核心，結合高通高效低功耗的AI推論技術，為企業管理階層提供Agentic AI解決方案，包含報表生成、決策分析及自動化企業流程等，加速企業規模化成長，服務範圍涵蓋銷售與行銷、供應鏈、財務及製造等多個行業。

[廣告]請繼續往下閱讀...

獲得第二名的團隊MOOVO Mobility將硬體、軟體與 IoT 打造成一體化系統，結合車輛、物聯網、軟體及門市營運等方面的專業知識，於歐洲、美國與亞洲提供電動自行車租賃，確保從第一天即能高效協同運作，迄今已累積數百萬次騎行，讓全新的出行方式成為可能。

第三名團隊PAIA Technology專注於雙軌 AI 解決方案，其競賽平台聚焦於AI教育領域，串連學習與應用並透過遊戲AI訓練與競賽，打造結合遊戲化學習與數位孿生的AI教育平台，讓學生能實際訓練並部署機器人，連結學校與產業應用場域，培育未來人才並協助企業加速數位轉型。

作為全球裝置上AI技術的領導者，高通致力以支持創新為核心理念。自2019年舉辦首屆「高通台灣創新競賽」，迄今七年來，高通透過為期六個月的育成計畫、資金補助以及國際級技術支援等豐富的資源，提供入圍團隊在技術方面的業師指導與諮詢，以及商業模式、智財權等營運策略方面的培訓，協助新創加速產品開發與國際市場接軌。至2025年底，已育成69支台灣新創團隊，累計提出高達515項專利申請，成效卓越；此外還有11支團隊受邀加入Qualcomm Advantage Network，成為高通技術公司全球商用生態系的一員，充分展現台灣新創在全球市場的競爭力。

高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰表示：「我們相信邊緣AI將深刻重塑產業樣貌，從智慧製造到智慧城市滲透至每個產業，實現萬物智慧互聯。我們正在引領這場變革，為裝置上AI提供強大動能，驅動邊緣端資料處理，以實現即時洞察並因應需求支援關鍵決策。很高興看到今年的QITC團隊展現出更成熟的技術整合能力與創新思維，透過結合高通平台與技術優勢，提出兼具創意與實用性的解決方案。我們期待與台灣新創和生態系夥伴攜手前行，持續推動AI落地，共同打造具全球影響力的AI創新生態。」

高通工程副總裁暨全球生態系發展計畫負責人Sudeepto Roy表示：「透過我們的Snapdragon和高通Dragonwing平台、再加上Arduino平台，我們致力於協助數百萬開發者加速打造造福人類的智慧解決方案，同時在各產業推動裝置上的效率、安全性、個人化與永續性。今年的QITC團隊展現出色的AI創新成果，令人矚目的應用案例涵蓋了癌症診斷、預測式移動、生成式分析、以及沉浸式零售等領域。今年與歷屆團隊累計超過 500 件的專利申請成果，進一步凸顯掌握智慧財產權保護是關鍵的商業能力。我們鼓勵所有創新者造訪 L2ProTaiwan.com 參加免費的智慧財產權培訓課程，並期待與台灣具有創業動能的新創團隊攜手合作，共同推動全球邊緣 AI 應用的創新發展。」

高通致力在世界各地積極培育新創生態系、投資於對未來至關重要的創新研發，以推動科技與社會的進步。自2019年起透過「高通台灣創新競賽」支持台灣新創研發，並在國家科學及技術委員會的指導下，提供專業技術支援和豐富資源，除了長期合作的台灣科技新創基地（TTA），今年也攜手經濟部中小及新創企業署所屬的 Taiwan Startup Terrace、以及國家發展委員會新創品牌 Startup Island TAIWAN，共同協助科研創業、推動產業生態系長遠發展。

此外，高通亦與寰瀛法律事務所共同合作推出「L2Pro Taiwan台灣IP培訓平台」提供中小企業、新創團隊以及開發者等所有領域的創新研發人員一系列智慧財產權的免費線上培訓課程，並邀請多位深耕智財領域多年的專業律師與專利師，主講包括專利、商標、著作權和營業秘密等的智慧財產權理論、實務與策略佈局。有鑑於AI的快速發展為智慧財產權的發展與保護帶來更多機遇和更大的挑戰，「L2Pro Taiwan」現正推出全新課程「AI 時代的專利佈局全攻略」，來協助學員迅速運用智財工具保護自己的創新與發明來面對AI浪潮，同時避免潛在的法律風險，進而提升核心競爭力與產品價值。

高通持續推動全球邊緣 AI 廣泛部署，除了藉由整合AI、高效能、低功耗運算和連接能力的技術平台驅動終端裝置，更透過收購頂級開源硬體及軟體公司 Arduino，進一步擴展開發者技術資源與創新生態系。其全新的Arduino UNO Q為Arduino首款雙運算核心（dual-brain）開發板，藉由高通Dragonwing處理器的效能，將支持數百萬開發人員發揮潛能。

即將展開的第八屆「高通台灣創新競賽」，將支持新創團隊運用搭載Snapdragon X系列平台的新一代PC、Arduino、搭載Dragonwing處理器的開發工具、與高通技術公司的全球資源，更快、更有效的打造應用於各式邊緣AI場景的智慧解決方案，開闢通往全球商業化的道路。歡迎台灣新創團隊踴躍參與，爭取競賽豐厚獎金與資源。

關鍵字： 高通

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【先吃再說】姐假裝昏倒肉條灑地上！米克斯走近後直接開嗑XD

推薦閱讀

黃立成「慘賠6.5億」加密帳戶被血洗　幣圈分析師揭前因後果

黃立成「慘賠6.5億」加密帳戶被血洗　幣圈分析師揭前因後果

昔日以「麻吉大哥」聞名演藝圈的黃立成，近年來轉戰虛擬貨幣市場，本來玩得風生水起，沒想到剛過完生日不久，他的以太幣帳戶就遭強制清算的巨大打擊，短短時間內資產瞬間蒸發6.5億元，戶頭只剩50萬元。對此，圈內知名鏈上分析師餘燼直言不諱警告，如果黃立成執意逆勢操作，恐怕只會輸得更慘烈。

2025-11-22 14:08
微軟讓位！Gemini 3獲好評　Alphabet登上全球市值第三

微軟讓位！Gemini 3獲好評　Alphabet登上全球市值第三

穩居美股市值第三的微軟在21日讓出位置，被 Google母公司Alphabet超越，根據市場數據顯示，這是自 2018年8月30日以來，Alphabet收盤市值首次超越微軟，主要受惠於新版 Gemini AI 模型獲得市場高度評價，分析師認為 Gemini 3 表現優於 OpenAI 的 GPT-5。

2025-11-22 12:16
減肥藥賣太好！禮來創藥廠紀錄　首家市值衝上1兆美元　

減肥藥賣太好！禮來創藥廠紀錄　首家市值衝上1兆美元　

美國藥廠禮來（Eli Lilly）在美股21日達到了1兆美元的市值，成為全球首家進入由科技公司主導的「兆元俱樂部」的醫療保健公司，今年禮來股價上漲超過 35%，反映其在減重藥物市場的爆發式成長。

2025-11-22 10:37
快檢查！10張信用卡「就要說掰掰了」　名單一次看

快檢查！10張信用卡「就要說掰掰了」　名單一次看

2025年逼近尾聲，多家銀行開始展開信用卡整合或停卡作業，目前公布卡片調整訊息中，包括新光銀行「商務卡」、玉山銀行「玉山統一時代聯名卡」，以及上海商業銀行「大戶屋聯名卡」等，皆將於今年年底前陸續停用。

2025-11-22 09:55
台股驚滔駭浪的一周　一表看抗跌ETF前10強

台股驚滔駭浪的一周　一表看抗跌ETF前10強

台股本周爆漲爆跌，歷經驚滔駭浪的一周，盤點市場上有布局台股市場的ETF，近一周表現贏過大盤的有46檔，最逆風抗跌的10檔跌幅介於0.49%至2.09%之間，包含6檔高股息ETF，2檔主題型ETF，1檔產業型ETF，績效最好的一檔，則是股債平衡型ETF。

2025-11-22 06:05
第七屆「高通台灣創新競賽」揭曉優勝團隊　冠軍獎金近400萬

第七屆「高通台灣創新競賽」揭曉優勝團隊　冠軍獎金近400萬

高通今日正式公布第七屆「高通台灣創新競賽」優勝名單。本屆優勝隊伍由提供高效節能企業級 AI Agent 解決方案的MoBagel（行動貝果）獲得殊榮；第二名為在智慧城市領域表現亮眼、於全球各地提供電動自行車租賃的MOOVO Mobility（運點科技）；第三名則為投入於AI教育的PAIA Technology（帕亞科技）；分別獲得12萬5千美元（約合新台幣396萬元）、10萬美元與7萬5千美元獎金。未來可望在高通技術與豐富資源支持下，繼續發揮創新實力、邁向國際舞台。

2025-11-21 21:51
中環賣出陽明6137張、損失5150.5萬元　剩餘1585張

中環賣出陽明6137張、損失5150.5萬元　剩餘1585張

今(21)日股市重挫991.42點，陽明海運(2609)股價將對抗跌，僅下跌0.6元，跌幅1.16%，收盤價51元。中環(2323)今日公告在本月3日到/21日期間，售出陽明6137張、每股價格52.17元，交易總金額320,175,043元，損失5150.5萬元，餘額1585張。 中環在今年10月

2025-11-21 20:38
是一手消息嗎？　以色列的以星航運估紅海返航的可能性越來越大

是一手消息嗎？　以色列的以星航運估紅海返航的可能性越來越大

股票在紐約上市的以色列以星航運(ZIM)，本周在發布第三季財報時告訴分析師，該公司認為紅海返航的可能性越來越大，正在等待保險公司批准返回紅海。對於這樣的發言，令其他貨櫃公司受震撼，不知以星是不是有一手消息，因為多數船公司都不敢確認胡塞武裝真的不打了。

2025-11-21 18:43
快訊／韭菜大翻臉！台股暴漲暴跌　PCB股富喬爆1255.72萬違約交割

快訊／韭菜大翻臉！台股暴漲暴跌　PCB股富喬爆1255.72萬違約交割

台股暴漲暴跌，有投資人沉不住氣翻臉了！櫃買中心今（21）日晚間公告，上櫃PCB股富喬（1815）由凱基科園、國泰台南兩券商據點通報違約交割，合計共違約金額爆1255.72萬元，為今年上市櫃公司第13起慘案。

2025-11-21 18:40
台股重挫逼近千點　金管會：將密切關注國際股市變化

台股重挫逼近千點　金管會：將密切關注國際股市變化

聯準會12月降息機率降至4成，美股四大指數昨（20）日全面下跌，台股下跌991.42點，收在26434.94點，金管會於今（21）日表示，台股跌幅為3.61%，僅次於韓股3.64%，後續將持續關注國際股市變化。

2025-11-21 18:36

讀者迴響

熱門新聞

快檢查！10張信用卡「就要說掰掰了」　名單一次看

2張7-8月千萬發票無人領！獎落台北、台南　財政部急尋

輝達「全村的希望」壓力山大！　黃仁勳吐怨言

快訊／韭菜大翻臉！台股暴漲暴跌　PCB股富喬爆1255.72萬違約交割

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單新出爐　勞保局暫拒給付

郭台銘滿頭白髮站台　劉揚偉：沒有郭董就沒有鴻海

黃立成慘賠6.5億！　幣圈分析師揭前因後果

黃立成加密幣帳戶遭「完全清算」　慘賠6.5億台幣

快訊／陳立武發聲！　首駁英特爾涉台積電2奈米洩密案

中環賣出陽明6137張、損失5150.5萬元　剩餘1585張

電子檔從高檔回落　不敗教主曝1產業悄回神

減肥藥賣太好！禮來創藥廠紀錄　首家市值衝上1兆美元　

台股驚滔駭浪的一周　一表看抗跌ETF前10強

快訊／新壽董事會通過！　北士科T17、T18地上權與北市府合意解約

勞保明年65歲才能領！達人精算：60歲領的人拿最多

AI走10年大運！　專家揭「台積電」閉眼買價位

美股3大指數開高走高　台積電ADR也漲3.11%

第七屆「高通台灣創新競賽」揭曉優勝團隊　冠軍獎金近400萬

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境

中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境
歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

李光洙搶答「突被阻止」不解爆氣！　賭蔡秀彬「答不出來」下秒被打臉XD

李光洙搶答「突被阻止」不解爆氣！　賭蔡秀彬「答不出來」下秒被打臉XD

熱門快報

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366