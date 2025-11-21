第七屆「高通台灣創新競賽」揭曉優勝團隊　冠軍獎金近400萬

▲第七屆「高通台灣創新競賽」。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

高通今日正式公布第七屆「高通台灣創新競賽」優勝名單。本屆優勝隊伍由提供高效節能企業級 AI Agent 解決方案的MoBagel（行動貝果）獲得殊榮；第二名為在智慧城市領域表現亮眼、於全球各地提供電動自行車租賃的MOOVO Mobility（運點科技）；第三名則為投入於AI教育的PAIA Technology（帕亞科技）；分別獲得12萬5千美元（約合新台幣396萬元）、10萬美元與7萬5千美元獎金。未來可望在高通技術與豐富資源支持下，繼續發揮創新實力、邁向國際舞台。

今年度的冠軍團隊MoBagel以 C-Suites AI Builder平台為核心，結合高通高效低功耗的AI推論技術，為企業管理階層提供Agentic AI解決方案，包含報表生成、決策分析及自動化企業流程等，加速企業規模化成長，服務範圍涵蓋銷售與行銷、供應鏈、財務及製造等多個行業。

獲得第二名的團隊MOOVO Mobility將硬體、軟體與 IoT 打造成一體化系統，結合車輛、物聯網、軟體及門市營運等方面的專業知識，於歐洲、美國與亞洲提供電動自行車租賃，確保從第一天即能高效協同運作，迄今已累積數百萬次騎行，讓全新的出行方式成為可能。

第三名團隊PAIA Technology專注於雙軌 AI 解決方案，其競賽平台聚焦於AI教育領域，串連學習與應用並透過遊戲AI訓練與競賽，打造結合遊戲化學習與數位孿生的AI教育平台，讓學生能實際訓練並部署機器人，連結學校與產業應用場域，培育未來人才並協助企業加速數位轉型。

作為全球裝置上AI技術的領導者，高通致力以支持創新為核心理念。自2019年舉辦首屆「高通台灣創新競賽」，迄今七年來，高通透過為期六個月的育成計畫、資金補助以及國際級技術支援等豐富的資源，提供入圍團隊在技術方面的業師指導與諮詢，以及商業模式、智財權等營運策略方面的培訓，協助新創加速產品開發與國際市場接軌。至2025年底，已育成69支台灣新創團隊，累計提出高達515項專利申請，成效卓越；此外還有11支團隊受邀加入Qualcomm Advantage Network，成為高通技術公司全球商用生態系的一員，充分展現台灣新創在全球市場的競爭力。

高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰表示：「我們相信邊緣AI將深刻重塑產業樣貌，從智慧製造到智慧城市滲透至每個產業，實現萬物智慧互聯。我們正在引領這場變革，為裝置上AI提供強大動能，驅動邊緣端資料處理，以實現即時洞察並因應需求支援關鍵決策。很高興看到今年的QITC團隊展現出更成熟的技術整合能力與創新思維，透過結合高通平台與技術優勢，提出兼具創意與實用性的解決方案。我們期待與台灣新創和生態系夥伴攜手前行，持續推動AI落地，共同打造具全球影響力的AI創新生態。」

高通工程副總裁暨全球生態系發展計畫負責人Sudeepto Roy表示：「透過我們的Snapdragon和高通Dragonwing平台、再加上Arduino平台，我們致力於協助數百萬開發者加速打造造福人類的智慧解決方案，同時在各產業推動裝置上的效率、安全性、個人化與永續性。今年的QITC團隊展現出色的AI創新成果，令人矚目的應用案例涵蓋了癌症診斷、預測式移動、生成式分析、以及沉浸式零售等領域。今年與歷屆團隊累計超過 500 件的專利申請成果，進一步凸顯掌握智慧財產權保護是關鍵的商業能力。我們鼓勵所有創新者造訪 L2ProTaiwan.com 參加免費的智慧財產權培訓課程，並期待與台灣具有創業動能的新創團隊攜手合作，共同推動全球邊緣 AI 應用的創新發展。」

高通致力在世界各地積極培育新創生態系、投資於對未來至關重要的創新研發，以推動科技與社會的進步。自2019年起透過「高通台灣創新競賽」支持台灣新創研發，並在國家科學及技術委員會的指導下，提供專業技術支援和豐富資源，除了長期合作的台灣科技新創基地（TTA），今年也攜手經濟部中小及新創企業署所屬的 Taiwan Startup Terrace、以及國家發展委員會新創品牌 Startup Island TAIWAN，共同協助科研創業、推動產業生態系長遠發展。

此外，高通亦與寰瀛法律事務所共同合作推出「L2Pro Taiwan台灣IP培訓平台」提供中小企業、新創團隊以及開發者等所有領域的創新研發人員一系列智慧財產權的免費線上培訓課程，並邀請多位深耕智財領域多年的專業律師與專利師，主講包括專利、商標、著作權和營業秘密等的智慧財產權理論、實務與策略佈局。有鑑於AI的快速發展為智慧財產權的發展與保護帶來更多機遇和更大的挑戰，「L2Pro Taiwan」現正推出全新課程「AI 時代的專利佈局全攻略」，來協助學員迅速運用智財工具保護自己的創新與發明來面對AI浪潮，同時避免潛在的法律風險，進而提升核心競爭力與產品價值。

高通持續推動全球邊緣 AI 廣泛部署，除了藉由整合AI、高效能、低功耗運算和連接能力的技術平台驅動終端裝置，更透過收購頂級開源硬體及軟體公司 Arduino，進一步擴展開發者技術資源與創新生態系。其全新的Arduino UNO Q為Arduino首款雙運算核心（dual-brain）開發板，藉由高通Dragonwing處理器的效能，將支持數百萬開發人員發揮潛能。

即將展開的第八屆「高通台灣創新競賽」，將支持新創團隊運用搭載Snapdragon X系列平台的新一代PC、Arduino、搭載Dragonwing處理器的開發工具、與高通技術公司的全球資源，更快、更有效的打造應用於各式邊緣AI場景的智慧解決方案，開闢通往全球商業化的道路。歡迎台灣新創團隊踴躍參與，爭取競賽豐厚獎金與資源。