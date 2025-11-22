微軟讓位！Gemini 3獲好評　Alphabet登上全球市值第三

▲Google Gemini。（圖／Google）

記者陳瑩欣／台北報導

穩居全球市值第三的微軟在21日讓出位置，被 Google母公司Alphabet超越，根據市場數據顯示，這是自 2018年8月30日以來，Alphabet收盤市值首次超越微軟，主要受惠於新版 Gemini AI 模型獲得市場高度評價，分析師認為 Gemini 3 表現優於 OpenAI 的 GPT-5。

Alphabet 在美股21日以上漲9.67美元或3.33%、299.65美元作收，創下收盤價新高，市值為3.62兆美元；而微軟21日是以下跌6.31美元或1.32%、472.12美元作收，市值為3.51兆美元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Alphabet股價在本周表現突出， 美股20日盤中飆升至306.89美元，創下歷史新高價位，而本周累計漲幅逾8％，此前《路透》報導稱，原因是其新發布的Gemini人工智慧模型獲得好評，提振了投資者對該公司在不斷變化的技術格局中地位的信心。

《路透》報導指出，Robert W. Baird & Co. 分析師 Colin Sebastian 在給客戶的報告中寫道:「Gemini 3 是 GPT-5 本該有的樣子嗎？」他引述市場對最新版本的「熱烈好評」。「除了有利於搜尋互動與營利，Google 還結合即時網路索引與先進模型訓練，我們認為這是關鍵競爭優勢。」

另外巴菲特旗下波克夏上周披露 持有49億美元的Alphabet股份，重新引發了投資者的興趣，也為Alphabet股價注入強勁動能。

根據統計，目前全球市值前五依序是輝達、蘋果、Alphabet 、微軟與Amazon。