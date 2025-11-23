工程師怕被裁員　靠期權助攻資產滾6倍

▲從存股族到期權策略交易，勳仔認為做好資金控管，投資才能游刃有餘。



圖文／鏡週刊

38歲的勳仔是知名外商工程師，接近不惑之年，職場危機感更加深；為了讓自己從容有底氣，他規劃40歲前要存到足夠退休金。近3年，他利用期權滾動式策略，讓資產穩穩長大，不但打破一般人對期權商品刻板印象，也讓自己看到不同風景，提早拿回人生掌控權。

「不要看在外商科技公司工作好像很光鮮亮麗，其實每年都有被裁員的恐懼…」，38歲的勳仔在知名美商科技公司擔任晶片工程師，他坦言，越靠近不惑之年，中年危機感越強；「我訂了一個目標，40歲前要達到財務自由，這樣才有底氣，可以拿回人生的掌控權。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

一般人很難想像，具有雄厚學經歷背景的外商工程師，也會擔心工作不保？「公司曾在除夕當天宣布裁員，隔壁部門一夕間解散，這在矽谷很常見。但只要待過外商公司，又很難再回到本土企業工作。」勳仔不想被公司宰制，所以積極學投資，40歲前已達陣自己訂下的目標，且練就一套穩健「收租」的現金流滾動術。

說起勳仔的投資歷程，與職涯發展密不可分，主要有三階段變化；而他從大二開始存金融股，到現在進階透過期貨、選擇權進行滾動式投資，近6年他的資產成長高達600％，令人欣羨。

▲因家庭理財教育相對保守，勳仔早期存股中華電，以年領股息為目標。



【點擊看完整全文】





更多鏡週刊報導

達人理財／從異鄉媳婦到包租女王 越籍新住民靠3招翻身月收15萬

達人理財／勇敢追高抱飆股 前警官靠4指標6年賺逾200%

達人理財／選對賽道順勢而為 史丹佛博士揭年賺25％投資心法