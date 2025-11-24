低空經濟再突破　大陸以2噸級無人機在貴州高原山區執行運務

▲順豐在香港亞洲物流航運與空運會展上展示的載貨配送無人機。（圖／秦玉玲提供）

記者張佩芬／綜合報導

香港與中國大陸的物流業者，充分利用無人機的優勢，發展低空經濟，香港今年積極發展無人機物流配送，已經累積達140萬架次，大陸自主研發的2噸級電動垂直起降航空器「凱瑞鷗」近日在貴州高原山區成功完成跨城載貨低空飛行。

香港的無人機運送，最高載貨15公斤，運送範圍達120公里，成為本月17至18日在香港會展中心舉行的亞洲物流航運與空運會展(ALMAC)展出焦點。

大陸媒體則報導，本月20日，中國自主研發的2噸級電動垂直起降航空器(eVTOL)-「凱瑞鷗」在貴州高原山區成功完成跨城載貨低空飛行。為中國在噸級以上電動垂直起降航空器的高原山區物流應用領域取得重要突破。

當天，這架搭載應急藥品與特色農產品的電動垂直起降航空器，從貴州省修文縣的貴陽低空飛行服務基地起飛，飛行40分鐘後，平穩降落在118公里外的黃平縣舊州通用機場，順利完成首次跨城貨運任務。

相比傳統運輸方式，電動垂直起降航空器能夠實現「點對點」直達，不受地面路況影響與交通擁堵限制，運輸效率更高，且全程零碳排放。

貴州省計劃在今年內推動貴陽—黃平航線常態化運營。下一步還將拓展電動垂直起降航空器在載人觀光、通勤交通等場景的應用，結合文旅、製造等產業發展政策，打造山地立體交通新模式。