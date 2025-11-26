ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

「基金醫生」馮志源：「放大燈 × 時光機」打造的新台灣50：00991A 申購前必看重點

文／基金醫生 馮志源（理柏LSEG Lipper亞太區研究總監）

擁有哆啦 A 夢的各種神奇法寶是很多人從小到大的夢想(包括基金醫生在內)，哆啦a夢肚子上的四度空間百寶袋，總是可以拿出各式各樣新奇且充滿想像的道具，在所有道具當中，「放大燈」和「時光機」應該是最受歡迎的兩樣法寶，這讓基金醫生聯想到，如果應用在投資主動式ETF上，我們也能同時擁有投資放大燈和時光機，就能領先找出未來潛力黑馬股，把潛在獲利部位放大，追求更好的績效表現！

「基金醫生」馮志源：「放大燈 × 時光機」打造的新台灣50：00991A 申購前必看重點（圖／馮志源整理、璇轉理財腦 基金小姐姐詹璇依）

▲#00985A #00991A 主動式ETF真的比較好嗎？（圖／璇轉理財腦 基金小姐姐詹璇依提供）

傳統市值ETF的盲點：只看現在，看不到未來
傳統市值型被動式ETF，市值只是成份股單一絕對考量要素，忽略了成份股基本面的成長性與股價未來爆發力，以0050所追蹤的台灣50指數來說，就有高達6成以上資金是單壓在台積電身上，雖然護國神山-台積電很穩，但高度集中的結果，卻讓它的績效表現相對受限。

截至今年11月21日為止，台積電今年以來漲幅達30%，台灣50指數今年以來漲幅僅23.4%，但同屬大型權值股的台達電，今年以來漲幅卻高達115%，不過台達電在台灣50指數的權重卻僅有3.15%，明顯不成比例，其他包括川湖、奇鋐、緯穎今年的漲幅，分別高達139%，102%及61%，均遠遠大幅超越台積電的漲幅，但這些個股的權重都僅佔台灣50指數不到1%，而且甚至像川湖一直到今年9月底才正式納入台灣50指數，川湖當時股價早已突破3,000元大關，台灣50反而錯失了川湖股價最肥美的一段。

「基金醫生」馮志源：「放大燈 × 時光機」打造的新台灣50：00991A 申購前必看重點（圖／馮志源整理、璇轉理財腦 基金小姐姐詹璇依）

放大燈：強勢股漲不停，權值型ETF卻跟不上
如果能洞燭機先，適時提前增加這些中大型利基股的配置權重，指數績效表現絕對不只如此，這也是為什麼基金醫生認為一檔出色的主動式ETF，必須擁有投資「放大燈」，不應該單壓單一個股過重，而是適時主動增加多檔成份股權重配置，才能出奇致勝。例如目前兩檔台股主動式ETF：00985A 「野村增強50」和 12/3 即將募集的00991A 「復華未來50」，在選股策略上都有汰除表現不好的拖油瓶、提高強勢股權重的做法，就是善用放大燈，讓強勢股的漲幅轉成投資人帳上報酬。

「基金醫生」馮志源：「放大燈 × 時光機」打造的新台灣50：00991A 申購前必看重點（圖／馮志源整理、璇轉理財腦 基金小姐姐詹璇依）

▲#00985A #00991A 主動式ETF真的比較好嗎？（圖／璇轉理財腦 基金小姐姐詹璇依提供）

時光機：AI重塑台股市場，新經濟周期已經在換班
至於投資「時光機」又是代表什麼意思呢？
傳統被動式市值型ETF僅靠市值條件選股，通常容易錯失市場投資先機，因為市值前50大個股，有可能在納入前股價已提前大漲，在被剔除前則已提前轉弱，傳統被動式ETF又不能隨心所欲地隨時更換持股，因此有時會出現錯過最大漲幅波段，或納入時處於高點的尷尬局面。所以主動式ETF的價值，就是在於基金經理人可以隨時提前卡位未來明星股，掌握世代交替的投資趨勢，這就是基金醫生所說投資「時光機」的概念。

並不是說它就能未卜先知，而是經理人透過質化和量化策略領先布局，尤其是AI時代崛起造成全球經濟結構迅速大幅變動，也讓台股產業洗牌、個股創新，市值前50大成份股近年也不斷大幅變動。

未來50的雙軌策略：從150大挑明日之星
以掌握未來的台灣50為特色的00991A復華台灣未來50主動式ETF，它所強打的「未來50」指數，就有投資「時光機」的概念，也就是以主動策略突破市值選股限制，打造新台灣50強，透過雙軌篩選，先從市值前50大企業汰弱留強優化配置，再從市值前51～150大企業中挑出有望躍升未來前50強的潛力黑馬，提前卡位台股未來之星起漲契機，積極參與成長衝刺階段，避免「跟跌緩漲」，掌握布局甜蜜點，進一步提升投資效率！

申購前，不妨先確認00991A復華未來50的兩大特色：「放大燈」的權重調整能力，以及「時光機」掌握趨勢的前瞻視角，也是你投資過程中長期認同能抓住未來的關鍵。

00991A 主動復華未來 50 ETF，是以發掘下一個「未來的台灣 50 」為宗旨，專注於台灣具前瞻競爭力與成長潛力的企業，發行價為 10 元，每張最低入手價只要新臺幣1萬元，收益分配採半年配（每年6月底、12月底進行評價），預計12月3日起開募，適合長期看好台股，又不甘於傳統市值型ETF，想獲取台股超額報酬的小資族入手。

詳細的選股邏輯與投資概念介紹，可以參考基金小姐姐詹璇依與基金醫生的對談(https://youtu.be/MHimIpL3pPs?si=IgQp9fSBds_UAUWk)。

免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非投資建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

關鍵字： 主動式ETF未來50ETF00991A復華未來5000985A野村增強50AI投資趨勢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【違停藏5逃逸移工】女所長查違停逮5逃逸移工　舉槍喝令司機鎖門：不要動喔

推薦閱讀

「小台積」0052今恢復交易爆逾13萬張大量　躍居成交王

「小台積」0052今恢復交易爆逾13萬張大量　躍居成交王

有「小台積」之稱的富邦科技（0052）完成「一拆七」股票分割，於今（26）日以35.04元重新恢復上市，由於分割之後，一張投資成本不用到4萬元，吸引小資族群進場，開盤50分鐘，成交量爆13萬張，成為上市成交王，股價反映台積電（2330）上攻，最高來到35.4元，漲幅逼近1%。

2025-11-26 09:54
Google概念股！ 聯發科衝漲停　一掃跌至14個月低點陰霾

Google概念股！ 聯發科衝漲停　一掃跌至14個月低點陰霾

市場關注Google自研張量處理器（TPU）在人工智慧（AI）晶片領域的崛起，激勵與Google在特殊應用IC（ASIC）合作的聯發科（2454）今（26）日早盤即攻上漲停價，暫揮別上周才創下14個月低點的陰霾。

2025-11-26 10:43
記憶體、PCB股各1檔今起列處置　金居股價跌幅3.9％

記憶體、PCB股各1檔今起列處置　金居股價跌幅3.9％

PCB銅箔供應商金居（8358）、記憶體模組廠商丞（8277）兩檔個股於今（26）日起至12月9日為止，被列入處置股，商丞應聲打落8.33元跌停價，金居則是拉回跌至220元、跌幅3.93%。

2025-11-26 10:35
AI霸主遭Google挑戰　輝達反擊「技術仍領先業界一代」

AI霸主遭Google挑戰　輝達反擊「技術仍領先業界一代」

針對外界關注 Google 自研 AI 晶片崛起、可能動搖其在 AI 基礎設施市場主導地位的疑慮，輝達周二罕見在 X 平台發文強調，自家技術仍「領先業界一代」，且其平台是目前唯一能支援所有主流 AI 模型、可涵蓋所有運算場景的解決方案。

2025-11-26 10:35
鴻海與美國威州簽訂四年獎勵計畫　創造近1400個工作機會

鴻海與美國威州簽訂四年獎勵計畫　創造近1400個工作機會

鴻海科技集團（2317）宣布在美國威斯康辛州未來四年期的營運獎勵計劃，已經獲得威斯康辛州經濟發展公司（Wisconsin Economic Development Corporation, WEDC）的批准，鴻海將擴大在威州的佈局，重點投入AI基礎設施。預估將為當地拉辛郡（Racine County）創造近1,400個新的工作機會。

2025-11-26 11:45
吳東亮：台灣經濟不能只有AI　加速改善產業M型化

吳東亮：台灣經濟不能只有AI　加速改善產業M型化

工商協進會理事長吳東亮今天在工商早餐會上致詞指出，台灣AI產業表現亮眼，但國家經濟發展不能僅靠AI一枝獨秀，必須加速改善產業M型化結構，提升整體經濟韌性。

2025-11-26 11:23
官股偷存00929！庫存突破108萬張！

官股偷存00929！庫存突破108萬張！

復華台灣科技優息（00929）人氣再起，八大長老也同步加碼。最新資料顯示，官股上週買超00929達1.54億元、擠進台股ETF買超第十名。今年以來官股持續默默「偷存」00929，累計庫存突破108萬張，穩居官股ETF持倉第七名。隨著配息連三升、填息速度亮眼，00929不僅吸引散戶回流，也重獲官股布局力挺。

2025-11-26 10:30
想跟單巴菲特只能買00955？法人：其實00949更具投資價值

想跟單巴菲特只能買00955？法人：其實00949更具投資價值

最近日本股市出現波動，原因是日本首相高市早苗在國會對中國發表強硬談話，中日氣氛急速緊張。消息一出，旅遊、百貨、免稅店等族群立刻受影響，像三越伊勢丹、J. Front、唐吉訶德母公司都成為賣壓重心。不過，市場專家強調，這類風波其實「不是第一次」，而且影響範圍有限，大企業基本面都沒改變。

2025-11-26 10:26
配息連三升發威！00929受益人數全級距回溫！

配息連三升發威！00929受益人數全級距回溫！

復華台灣科技優息（00929）買氣明顯回溫！受惠於配息連三升，成功提振市場信心。最新資料顯示，00929上週受益人數止跌回升，重返57萬人大關；同時也結束連週淨贖回態勢，轉為淨申購2.9億元，顯示資金與散戶情緒同步回暖。

2025-11-26 10:13
快訊／台積電漲15元至1430　台股開盤大漲320點

快訊／台積電漲15元至1430　台股開盤大漲320點

美股25日全面收紅，台股今（26日）以上漲151點、27063.17點開出，指數續揚，上漲逾320點，指數來到27238.97，重回27200點。

2025-11-26 09:05

讀者迴響

熱門新聞

退休副總傳「不滿魏哲家」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價

韭菜翻車！記憶體南亞科爆2646.45萬違約交割　今年上市最大筆

台積電拖1個月才告羅唯仁　財經網紅揭原因

台積電叛將是他！　「跳槽三星到中芯」衝擊16年

美股開盤　輝達一度暴跌6%

「小台積」富邦0052完成1拆7　明恢復交易掛牌價35.04元

台積電告羅唯仁！陸行之痛批「大叛徒」　劉佩真喊挑戰矽盾韌性

台積電正式提告！　控前資深副總羅唯仁洩密

慈父無償幫兒子還800萬房貸　國稅局抓出55萬贈與稅

近7成上班族拉低平均！年薪中位數54.6萬元　金融業破百萬奪冠

張忠謀、魏哲家最大難題！　台積電接班水很深

台積電「明日之星」曝光！　最年輕副總領頭甩三星

幫12歲兒「買1600萬房」免繳贈與稅！律師破關鍵

台積電爆接班問題！　魏哲家憂「叛將事件」重演

台積電加建3座2奈米廠　地點曝光

羅唯仁涉背叛台積電　經濟部：工研院院士資格取消與否討論中

美股記憶體滿血復活！　SanDisk納標普500飆漲

2津貼8000今入帳　還有11筆發放一次看

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！
樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366