中傑-KY攜手友達光電簽MOU　共推智慧工廠技術創新

▲中傑-KY攜手友達光電簽MOU。（圖／中傑-KY提供）

▲中傑-KY攜手友達光電簽MOU。（圖／中傑-KY提供）

記者高兆麟／台北報導

鞋業代工製造大廠中傑投資（6965）今日宣布，與面板大廠友達（2409）簽署合作備忘錄（MOU），雙方將攜手推動智慧工廠技術創新，並以友達旗下達擎（AUO Display Plus）所開發的CT Copilot解決方案，徹底突破傳統人力製造在品質穩定與製造細節監控不足，實現製程自動化、數據驅動決策，為業界樹立智慧製造新標竿。

中傑積極推動數位轉型，率先於寧平廠區導入CT Copilot，運用AI輔助行為判讀與資料整合分析，協助鞋廠即時監控生產細節，提升品質一致性與製程透明度，並大幅簡化管理流程。此舉不僅有效解決傳統人力生產中易受主觀與疲勞影響的問題，更讓中傑在品質控管、效率提升及決策支援等面向全面領先同業。

此外，中傑亦導入友達子公司宇沛永續（AET Corporation）的碳管理方案，全面掌握各據點碳成本，確保符合法規與客戶需求，積極邁向永續淨零目標。這次合作不僅是技術的引進，更展現中傑與友達共同實踐「數位化、高效能、永續發展」的決心，攜手成為製造業智能轉型的領航者。

中傑集團執行長劉佑軒表示：「面對全球供應鏈的快速變化及高標準要求，中傑專注提升生產彈性與效率。與友達的深化合作，導入達擎與宇沛永續的解決方案，不僅強化我們的市場競爭力，更讓中傑成為業界智慧製造與永續發展的領先者。」

友達光電總經理柯富仁則指出：「友達推動雙軸轉型策略，持續引領產業數位化與永續發展。此次與中傑的合作，展現跨產業整合的創新力量，攜手打造AI賦能的智慧生產系統與碳管理，共同迎向高效能與淨零永續的未來。」

未來，中傑將持續與友達及旗下集團公司深化合作，推動CT Copilot方案於全球廠區複製，建構全方位、連動性的智慧生產系統，攜手成為製造業智能轉型的典範，為雙方市場競爭力帶來長遠正面效益。

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧　取團名SML唱〈Golden〉

