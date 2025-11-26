高通推出Snapdragon 8 Gen 5旗艦平台　CPU效能提升36％

▲高通宣布推出 Snapdragon 8 Gen 5 行動平台。（圖／高通提供）

記者高兆麟／台北報導

高通今日宣布推出Snapdragon 8 Gen 5行動平台。高通表示，此款頂級產品結合卓越效能與尖端技術，全面提升旗艦級行動體驗標準，其中Oryon CPU提供顯著的36%效能提升，以及76%更好的網頁瀏覽回應速度，Adreno GPU也讓遊戲和圖型處理效能提升達11%。同時，也支援代理式AI助理提供情境感知互動與個人化建議。



Snapdragon 8 Gen 5作為高通頂級產品系列的最新成員，為消費者帶來更豐富的選擇與更高的彈性。從AI與相機技術的創新，到沉浸式遊戲體驗，Snapdragon 8 Gen 5以頂級定位為核心，滿足市場對尖端效能日益攀升的需求。

透過全新8系列行動平台，使用者只需拿起裝置即可喚醒AI助理。這項功能得益於高通感測樞紐（Qualcomm Sensing Hub）智慧地整合麥克風與感測器輸入，可即時偵測使用者的說話意圖。由高通AI引擎驅動的Snapdragon 8 Gen 5，亦支援代理式AI助理提供情境感知互動與個人化建議，透過無縫的裝置上智慧體驗，全面升級行動體驗。上述所有功能皆以高通Hexagon NPU為核心，其效能提升高達 46%。

Snapdragon 8 Gen 5搭載量身訂製的高通 Oryon CPU，最高時脈速度可達3.8 GHz。除了運行速度更快之外，此款行動平台還提供顯著的36%效能提升，以及76%更好的網頁瀏覽回應速度。處理效能的大幅躍進可實現更順暢的多工處理、更迅速的反應速度，高負載應用程式的運行效率也顯著提升。與CPU相輔相成的高通Adreno GPU，採用創新的切片式架構，可實現更高的時脈速度，讓遊戲和圖型處理效能提升達11%。



高通資深副總裁暨行動終端裝置事業部門總經理Chris Patrick表示：「隨著頂級智慧型手機的需求持續攀升，Snapdragon 8 Gen 5能完美契合甚至超越消費者不斷提升的期待。我們重新構思了8系列產品，讓全球更多消費者能體驗頂級效能。Snapdragon 8 Gen 5以使用者的行動體驗為核心，提供高速、智慧且高效的行動體驗，助其發揮最佳表現，全面釋放創意潛力。」



Snapdragon 8 Gen 5將率先搭載於全球多家OEM廠商與智慧型手機品牌的旗艦裝置，包括iQOO、榮耀、魅族、摩托羅拉、一加和vivo。