57萬股東注意！00929指數大進化　三大重點全解析

▲復華台灣科技優息（00929）追蹤指數3.0版上線。（圖／資料照）

財經中心／綜合報導

復華台灣科技優息（00929）追蹤指數3.0版上線！為了因應科技趨勢的快速變動，指數調整三大編製規則，包括成分股增至50檔、新增三大科技產業、換股頻率由一年一次改為兩次，以兼顧成長與收益。回測數據亦顯示，調整後的指數配息表現明顯優於調整前，息收能力更具競爭力。

為追求更佳的投資效率與風險分散，00929追蹤的「特選臺灣科技優息指數」進化為3.0版本。本次改版有三大亮點，旨在打造更具競爭力的科技優息投資組合。

其一，持股更分散：成分股40檔增至50 檔，不僅擴大了ETF的投資池，豐富投資組合，更能有效平滑每檔成分股的權重分配，降低持股過度集中的風險。對於規模龐大的00929而言，增加檔數能減緩成分股調整時，對個股股價及市場的衝擊，進一步提升ETF操作的穩定度。

其二，產業更全面：新增「生技醫療」、「數位雲端」及「綠能環保」三大類別。這些產業具備高創新、高成長及資本密集特性，屬於科技技術的延伸應用。納入後，能更完整掌握台灣科技產業鏈全貌，也有助捕捉新興科技的投資機會。

其三，操作更靈活：換股頻率由「一年一次」增加為「一年兩次」，除了使成分股更即時反映趨勢，6月定審還新增「剔除已除息個股」規則，避免納入無息可配的股票，能夠更精準把握配息來源。

指數升級後的息收能力可望提升。根據台灣指數公司資料，回測近五年（2021～2025）股息殖利率，00929追蹤指數調整後的平均殖利率達7.59%，不僅優於調整前的7.2%，也高於台灣高股息指數的6.28%與加權指數的3.70%。在AI、半導體與伺服器供應鏈需求持續攀升、科技展望依舊強勁之下，00929透過指數優化，有機會兼具更強的息收動能與市場防禦力。