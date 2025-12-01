凱基證券橫掃業界多項最高榮耀　推動普惠金融及落實防詐助年輕人踏出投資第一步

▲凱基證券榮獲金彝獎「傑出人才培育獎」、「傑出ESG永續獎」及兩項「傑出證券人才獎」，展現全方位金融實力。（圖：凱基證券提供）

記者巫彩蓮／台北報導

凱基證券近期表現亮眼，橫掃金融界多項大獎，從反詐成效、人才培育到ESG永續治理全面開花，同時普惠金融成果卓著，積極透過創新節目將投資觀念與大眾生活接軌，為金融服務注入新溫度，展現打造友善金融環境的堅定承諾，幫助年輕人踏出投資第一步。

榮獲金彝獎四項大獎 展現全方位金融專業

國內證券期貨界最高榮譽獎項的第18屆「金彝獎」，凱基證券憑藉長期深耕人才培育、落實ESG永續發展，一舉奪下「傑出人才培育獎」與「傑出ESG永續獎」兩項團體大獎，並榮獲兩項「傑出證券人才獎」個人獎，展現凱基證券領先業界的全方位金融專業實力。

團體獎方面，凱基證券長期重視人才發展，視員工為企業最重要的資產，以系統化、多元化、前瞻性的培育策略，建構完整發展體系支持同仁成長發展，培養具國際視野的金融專才，以及導入數位學習平台，打造自主學習文化，榮獲「傑出人才培育獎」實至名歸；同時展現對ESG承諾，今年不僅摘下金彝獎「傑出ESG永續獎」，亦陸續榮獲金管會公平待客評核前25%績優、證交所反詐騙評鑑獎項等肯定，持續深化責任金融，推動淨零轉型，共創永續未來。

個人獎項當中，凱基證券總稽核卓怡如、財富管理處主管阮建銘雙雙榮獲「傑出證券人才獎」。卓怡如以嚴謹的專業態度與跨領域歷練貢獻所長，協助公司建立專業稽核團隊，推動以風險為導向之稽核制度，強化公司內部控制機制；阮建銘則秉持「不為產品找客戶，而是為客戶找適合產品」的信念， 致力推動證券商財富管理的轉型與升級，貫徹「顧問式服務」框架的革新，協助公司建立以專業與信任為核心的服務文化。

全面強化反詐防線 榮獲反詐騙評鑑卓越獎

此外，凱基證券落實「與客戶為中心」的核心價值，憑藉全面且持續深化的防詐機制，獲頒臺灣證券交易所年度「證券商反詐騙評鑑」卓越獎，連續兩年備受主管機關肯定，展現其在投資人保護與金融安全領域的領導地位。防詐推動上更展現多項亮點，例如透過「凱基證券樂活投資人」YouTube頻道發布反詐影片，以簡明易懂的方式教育投資人識別詐騙手法；成立反詐騙專責單位與應變小組，建立跨部門通報機制與事件處理流程，並定期召開防詐會議，強化應變效率。

凱基證券今年並與警政署刑事局簽署合作備忘錄，推動情資分享與識詐教育，同時導入RSA偽冒偵測、白名單與系統防堵功能，即時預警高風險偽冒資訊，有效阻斷詐騙訊息擴散，以及合作知名防詐科技公司Gogolook，成為首家提供詐騙情資查詢服務的證券商，協助投資人快速辨識可疑訊息來源，更領先同業使用專屬短碼簡訊「68178」，確保客戶接收資訊的安全性與真實性。

不僅凱基證券反詐成果卓越，凱基期貨積極響應期交所「期心期力期貨商反詐治理評鑑」，榮獲「反詐治理特別獎」及「反詐治理績優獎」雙項殊榮，透過將反詐理念全面融入日常營運與服務流程，實現「前瞻式金融交易風險防護」。

▲圖說：凱基證券榮獲證交所「反詐騙評鑑」卓越獎，由證交所總經理李愛玲頒獎(左)，凱基證券法令遵循部主管劉金龍代表領獎。（圖：凱基證券提供）

創新節目「收盤吃什麼」 打造投資社交新體驗

凱基證券除防詐績效再獲肯定外，亦積極落實普惠金融 ，領先同業推出全新短影音節目「收盤吃什麼」，於官方YouTube頻道「凱基證券樂活投資人」播出，透過輕鬆趣味的美食探店，讓投資不再只是螢幕上的數字，而是與生活緊密結合的體驗，同時串聯數位互動與線下體驗，打造「投資社交」新體驗，讓年輕世代感受到理財也能是一種生活態度。

「收盤吃什麼」節目打破傳統金融形象，走訪各地凱基證券分公司周邊的隱藏美食，從北到南串聯「投資生活化」、「在地美食」與「分公司特色」三大主軸，打造兼具資訊、娛樂與互動的金融新體驗，一邊聊投資、一邊談生活，讓觀眾看見凱基證券在地經營的溫度與專業，傳遞「投資，也能很生活」的理念，讓理財也能很輕鬆，「收盤吃什麼」節目每週五上線，每集約2分鐘，與觀眾一同探索巷弄間的美食風味，同時輕鬆提升投資觀念。

▲圖說：凱基證券推出新節目「收盤吃什麼」，透過線上線下雙互動，打造投資社交新體驗。（圖：凱基證券提供）

美股新節目「超美股感SHOW」 掌握全球脈動

而凱基投顧繼打造台股投資節目「凱基股股漲」創下10萬訂閱佳績後，再度推出全新力作「超美股感SHOW」，節目聚焦美國與全球財經訊息，深入解析美股動態對台灣投資人的影響，以輕鬆的口吻幫助觀眾掌握投資趨勢。

「超美股感SHOW」節目由凱基投顧首席經濟學家陳禮穆、國際資產配置專家劉建志及投資趨勢領航專家鄭義崧三位重量級專家共同主持，結合理財觀念與全球市場趨勢，提供即時、實用且具前瞻性的財經資訊，幫助投資人掌握契機、穩健踏出美股投資第一步。

▲圖說：凱基投顧推出新節目「超美股感SHOW」，幫助投資人掌握全球市場脈動。（圖：凱基證券提供）