金控前三季獲利吃下定心丸　一文看5家股利分派風向

▲▼台新新光金。（圖／台新新光提供）

▲台新新光金鬆口明年股利優於今年。（圖／台新新光金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

金融股前三季獲利表現底定，法人說明會各家普遍也針對明年股利分派釋出看法，13家金控獲利之首富邦金（2881），今年前10月每股稅後盈餘（EPS）為7.51元，配股政策仍以現金股利為主，而國泰金（2882）股利政策則會反映今年的營運成果，規劃具有競爭力的股利，再提報董事會討論，台新新光金（2887）今年獲利狀況還不錯，亦是首家鬆口明年股利金額應該優於今年的金控公司。

富邦金2024年稅後純益1508.2億元，EPS 10.77元，每股配發4.25元現金股利及0.25元股票股利，合計每股配發4.5元，今年前10月EPS為7.51元，如果國際金融情勢穩定的話，獲利表現可望持穩去年水準。

富邦金股利政策沒有改變，會以現金股利為主，不過要等明年第一季，才有更明確方向，富邦人壽明（2026）年將接軌國際新制，放在其他綜合損益（OCI）的股票投資利得，將可作為股利分配的基礎，待明年接軌後；屆時，股利政策才會進行調整。

國泰金今年前10月EPS 6.16元，子公司國壽因去年投資收益基期較高，新台幣大幅升值影響淨利，惟銀行、產險、投信等子公司獲利突出，創歷史同期新高，因此明年金控股利仍會反應今年營運成果。

台新新光金（2887）進行子公司各項整併，前三季稅後淨利226億元，EPS 1.3元，由於今年獲利狀況還不錯，明年發放股利金額應該會比今年更好些，市場推測，明年股利分派優於今年每股0.9元股利水準。

兆豐金（2886）前三季稅後淨利282.85億元，EPS 1.91元，第三季資本適足率135.22%，兆豐銀資本適足率也提升至17%，資本如此充足的前提下，明年股利配發將以現金股利為主，與過去三年平均現金股利發放率75%差不多。

合庫金（5880）今年前三季稅後淨利162.41億元，EPS 1.03元，近幾年合庫股利配發水準都在1元以上，且現金股利都有0.5元，其股利發放考量三大原則：首先，獲利持續成長股利發放率將維持一定水準；其次，會以現金股利為主、股票股利為輔；第三，保留適當盈餘充實資本累積。

