只有他辦得到！黃仁勳快閃台北　腳底按摩「豪撒2000元小費」

▲黃仁勳「豪撒小費2000元」，腳底按摩師直呼：超親切又低調。（圖／翻攝自Facebook／指舞春秋足體養生會館，下同）



記者董美琪／綜合報導

輝達執行長黃仁勳趁感恩節假期短暫回台，昨日已搭機離境。期間，他被不少民眾目擊在台北市多個地點逛街購物，28日更現身北市通化街的腳底按摩店，並大方給了超過按摩費的小費，讓網友驚嘆「只有這個男人辦得到」。

黃仁勳此行主要是會面台積電創辦人張忠謀，而其他活動也被市民捕捉到行蹤。有Threads網友指出，黃連續兩天光顧通化街的腳底按摩店，28日甚至早上9點就報到。按摩師傅表示，「他本人超級親切」，現場氣氛相當融洽。網友透露，黃仁勳還給他們「2000元的小費」，而單次75分鐘的按摩費約1600元，相當大方。店家看到黃光臨也非常開心，直言「真的只有這個男人辦得到」。

店家「指舞春秋足體養生會館」也在Threads發文表示，「爸，您辛苦了，連續兩天都來按摩，您一定累壞了。」並幽默寫道，「等長大一定為您分擔更多事情，現在的我能做到的就是盡全力為您按摩放鬆」，表達黃光臨帶來的驚喜與喜悅。

黃仁勳這次行程還包括四平街買蜜餞、花娘小館用晚餐，以及通化夜市挑選水果。美食地圖這次甚至加入手搖飲，並安排久違的腳底按摩。黃仁勳來台頻率高，月初才參加台積電運動會，而這次快閃已是今年第五次造訪，對於下次何時來台，他表示「一月尾牙見，除非我更早給你們驚喜。」

▲黃仁勳花娘小館餐敘。（圖／民眾提供）

