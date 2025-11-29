黃仁勳快閃台灣不忘光顧「內湖超人氣麵店」　1舉動超霸氣

▲輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導

被譽為「AI教父」的輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳，趁著美國感恩節假期，悄悄安排了一趟台灣行。他27日抵達台灣，行程低調且保密，28日便匆匆搭機返美。這次短暫的2天1夜旅程，他不僅品味在地美食，還在內湖一間牛肉麵館慷慨請客，讓現場民眾直呼過癮。

據悉，黃仁勳此行屬私人安排，許多人直到他飛抵台灣才得知消息。他抵達當天，首先前往「花娘小館」享用餐點，接著與台積電創辦人張忠謀會面。當天下午，他現身台北四平街逛街，買了些蜜餞，還停留手搖飲店，行程相當隨性。晚上，他則選擇到國賓飯店的中餐廳享用晚餐，結束第一天行程。

▲內湖「牛耳精緻麵館」外觀。（圖／翻攝Google Map）

隔天一早，黃仁勳現身大安區的「老漿家」吃早餐，品嘗在地特色的傳統早點。臨行前，他還特地抽空到內湖的「牛耳精緻麵館」，點了招牌紅燒半筋半肉麵。一向親民的他，得知自己是插隊用餐，便直接出手幫所有排隊民眾買單，讓現場氛圍瞬間熱鬧起來。有民眾笑說，「既然乾爹出錢，就要點最貴的滿漢牛肉麵！」

黃仁勳在離開時透露，他計劃明年一月再度造訪台灣，並準備在農曆新年和大家共度佳節。他提到，家人可能不會同行，因為行程繁忙且需要奔波多地，這次他應該會選擇獨自旅行。此外，黃仁勳也分享自己在台灣期間抽空去腳底按摩放鬆，顯得心情愉快。