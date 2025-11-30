ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

滙豐環境日綠色公益生活節　展現長期承諾、守護關渡濕地

▲▼滙豐銀。（圖／滙豐銀提供）

▲滙豐銀行高階主管於「滙豐環境日 – 綠色公益生活節」開幕式上手持五色卡合照。（圖／滙豐銀提供）

記者巫彩蓮／台北報導

滙豐(台灣)商業銀行於昨(29)日於台北關渡自然公園舉行一年一度的「滙豐環境日 – 綠色公益生活節」，滙豐(台灣)商業銀行總經理暨環球銀行業務主管陳志堅表示：「滙豐銀行自2002年開始與關渡自然公園合作志工活動以來，攜手推動生態保育、環境教育與社區參與，至今已投入3萬7000小時的志工服務，見證了一代又一代的環境意識在這片土地上扎根，期待透過寓教於樂的活動，把同仁、家庭、社區、學校與社福團體都串在一起，推動大眾對環境保護的認識與關注，進一步發揮眾人的力量共同守護生物多樣性，珍愛共享的未來。

台北市野鳥學會張瑞麟理事長表示：「感謝滙豐銀行20多年的支持，一起陪關渡走過各項經營難關，一步步引領台灣向世界接軌。從支持研究、保育、教育到志工參與，園區的每一步歷程，都有滙豐銀行的相伴。今年關渡自然公園榮獲國際濕地網絡 (Wetland Link International) 頒發兩顆星級獎章的榮譽，為全台第一。今年滙豐環境日亦擴大舉辦，除了邀請滙豐同仁與親友，也邀請一般大眾、社福團體，從濕地的角度，結合藝術季的元素進行解說，辦理講座讓更多人看見關渡的美好，體認這片土地保留下來的重要性與價值，有意識地採行對環境更友善的生活模式與行動。」

滙豐銀行是全台第一家以實際行動長期贊助關渡自然公園的民間企業，除了鼓勵員工加入關渡志工行列，滙豐銀行更結合集團資源，撥款資助硬體設施的建置、濕地種籽教師培訓計畫和溼地環境教育計畫的執行，並透過捐贈，支持關渡自然公園進行城市濕地永續管理計畫、城市生態造林計畫與友善環境耕作計畫。
 

