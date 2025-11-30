ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

數學老師股災含淚買鴻海　靠三好公司年領息130萬

7年級數學老師Ryan爸爸存股17年，年領股息達130萬元。

7年級數學老師Ryan爸爸存股17年，年領股息達130萬元。

圖文／鏡週刊

7年級數學老師Ryan爸爸，存股資歷17年。相較一般存股族以高股息ETF為投資目標，他堅持自行研究、挖掘個股價值，並奉行逆勢投資法，趁股市大跌時撿便宜； 今年4月關稅股災，他便將股票質押、買進鴻海，如今帳面獲利近50％，加碼勇氣令人佩服。

Ryan爸爸 投資小檔案

  • 出生：1984年
  • 現職：高中數學教師
  • 學歷：中興大學數學碩士
  • 經歷：IG理財帳號Ryan爸爸理財誌
  • 投資心法：1. 逆勢交易，大跌時加碼被錯殺的好公司；2. 長期投資，當公司獲利變差、股價變貴、有更好標的出現3情況才賣股；3. 資產配置，成長股與防禦股兼備

「就理智角度，我期許自己是個逆勢交易者，但當市場崩跌時，情緒上還是需要再修煉；像今年四月，我幾乎是含著淚持續買進鴻海。」存股邁入17年的數學老師Ryan爸爸，年領股息達130萬元，身為價值投資者的他，回憶起美國總統川普引爆的全球關稅股災，直言內心仍然糾結。

AI熱正夯　布局鴻海

相較目前一般存股族，多以高股息ETF作為長期投資標的，七年級的Ryan爸爸偏好研究個股基本面，買進市場上非主流公司；直到2024年第一季，他的新進存股名單出現鴻海，現在已是第一大持股，「以前對科技產業不熟，這2年AI趨勢爆發，意識到持股少了相關配置，便開始調整投資組合。」

Ryan爸爸奉行價值投資，透過深入了解公司財務體質，長期持有好股。

▲Ryan爸爸奉行價值投資，透過深入了解公司財務體質，長期持有好股。


