月領3萬嘆「薪水像東南亞」物價像歐洲！網曝關鍵：你要檢討

▲物價上漲讓民眾叫苦連天。（圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

經濟不景氣，加上物價狂漲，大家日子都過得相當艱難，一名網友表示，多年來薪資僅從2萬多元緩慢升至3萬元出頭，但超市的肉品價格直逼百元，便當也從50元漲到100元，忍不住感嘆「我們的薪水像東南亞，超市的價格卻像歐洲」。貼文曝光，旅居國外的台灣人超有感；但也有人認為，原PO該審視自己的能力。

有網友在Threads發文，薪水這二十幾年來都沒大幅提升，僅從2萬8撐到3萬出頭，卻要面對高漲的物價。他無奈指出，超市一盒肉接近百元，便當也不斷調漲，50元的便當已經漲到100元了，就連平價小火鍋加飲料也得花上300元，直呼「我們的薪水像東南亞，物價卻像歐洲」。

他感嘆，「自由市場不是應該自動調整嗎？為什麼只是在調整我們的忍耐度？國家什麼時候替我們忍過？我沒有答案。只是想問，這樣的生活，合理嗎？」

貼文曝光，不少旅居國外的台灣人很有感，「在澳洲住了好幾年，回台灣的時候真的有被超市物價嚇到！ 台灣的物價不比澳洲便宜，而且反而更貴！ 但澳洲的薪水（做一樣的事）可以是台灣的3-5倍」、「我住英國，每年回台灣我都被抬高的物價嚇到。我住的小鎮消費跟新竹差不多，領著台幣8萬多塊的薪水，過得還不錯！當初在台灣，做著差不多工作內容的工作，月薪只有兩萬七，存錢超難」、「從瑞士回來也很有感，他們超市物價是台灣1~2.5倍左右，但他們薪水中位數是台灣4~5倍，難怪西歐都不太需要加班」。

不過也有網友指出，原PO應該檢視自身狀況，「如果你20年都只領最低薪資，代表你本人在社會就沒有任何競爭力，沒能力也沒有專長」、「你花了20年，薪水從28000到三萬出頭，你沒想過是你自己的問題？」