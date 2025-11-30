JPP-KY 10月營收3.86億元、年增52.93%　再創歷史同期新高

▲JPP-KY董事長鍾國松。（圖／資料照）

記者高兆麟／台北報導

經寶精密（JPP-KY，5284）公告2025年10月合併營收為新台幣 3.86億元（約合泰銖4.08億元），較上月（9月）合併營收 3.34億元，10月營收月增達 15.57%，較去年同期之 2.53億元（約泰銖2.62億元）大幅成長 52.93%，再創歷年同期新高。

JPP-KY累計今年1至10月合併營收達 30.12億元，較去年同期的19.37億元成長高達 55.46%，主要受惠於AI伺服器電源機構件、伺服器機殼、機櫃等產品出貨持續暢旺，顯示公司在AI伺服器供應鏈中的角色日益關鍵，並成功掌握雲端與資料中心建置潮流下的強勁需求，展現強勁且穩定的成長動能。

隨著AI伺服器應用滲透至各領域產業，AI運算及雲端存儲的基礎建設使得全球主要伺服器品牌客戶持續擴產，帶動高階鈑金結構件需求攀升。公司近年來積極布局高階AI伺服器產品線，涵蓋機櫃(Server Rack)、伺服器機殼(Server Case)、電源供應器機構件(Power Case)及水冷分歧管與CDU冷卻模組等，並以少量客製化製程及垂直整合的金屬結構件能力，成功切入多家全球級客戶專案。

此外，航太業務亦穩健復甦。公司在泰國工廠具備Nadcap航太製程認證，生產範圍涵蓋飛機駕駛艙航電機構件、座椅與艙內內裝機構件、零組件、機殼結構件。旗下位於歐洲的四家航太子公司（ADB、Lutec、SPEM、Segnere）負責精密金屬加工與複合材料件製造，雖然現階段航太整體供應鏈因為引擎組裝問題尚未回到疫情前水準，以及新併購的第四季Segnere正在重新整頓營運，但是按照客戶的生產規劃及需求預期，計畫兩年內恢復雙位數的成長目標。隨著全球航空市場持續復甦及整頓的第四家子公司Segnere恢復正常運營，公司的航太業務將慢慢恢復到正軌，並同步推動航太維修與改裝件業務，進一步擴展高附加價值的航太認證產品線。

展望2026年，經寶精密看好AI伺服器產業仍將維持高成長趨勢，資料中心、雲端及企業伺服器升級需求將延續至次世代AI運算平台，公司將持續強化水冷結構件與精密機構件產能，並優化自動化生產與製程良率，以支撐客戶長期擴產計畫，與此同時，泰國的主要客戶正在大幅擴廠，公司特別設立專屬廠區提供JIT(Just In Time)的服務，將配合客戶大舉發展能源、AI產品線的同時，提供最好的供應鏈服務，除此之外，航太業務隨著明年終端客戶引擎組裝問題解決以及歐洲四家子公司整併，在歐洲客戶訂單回溫及客戶生產規劃下，AI、能源、航太三軸馬車併進將可望為公司帶來更穩健的營運動能。