今年船東互保協會僅兩家有做會費返回　明年保費調幅5-8%

▲今年僅兩家船東互保協會有做會費返回。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／綜合報導

國際保賠協會集團(IG)的12家會員已陸續公布明年保費調幅，在5-8%之間，其中僅嘉德(Gard)與大不列顛(Britannia)決定將今年結餘部分返還給會員，嘉德是以續保則減抵10%的方式退費，不是固定的退費金額，大不列顛是拿出金額來退給客戶，金額相當於目前入會噸位保費收入的6.5%。

明年各船東互保協會的保費調幅，Gard是5%、NorthStandard 5%、UK club7.5%、Skuld7.5%、London6%、Britannia5%、Swedish 5%、West of England5%、Shipowners5%、Steamship8%、America8%。

本月27日在香港舉行亞洲區P&I年會論壇(Asian Forum)的大不列顛船東互保協會，論壇上討論到，近年P&I花費最多的不是油污清理，而是事故的船舶殘骸處理，而需要殘骸處理主要是發生火災事件。

貨櫃船運市場龍頭地中海航運(MSC)今年5月在印度有一艘船失火沉沒，印度拘留了該公司後續1艘船舶，並遭索賠11億美元，海軍法庭提出的理由是船舶沉沒後對經濟、環境和漁民生計的影響，除了直接成本外，國家還聲稱失去信心，這將對業務產生長期影響。

今年著名的火災事件還包括萬海航運「旺春輪」6月9日在印度西岸外海航行時，發生貨櫃爆炸事故，目前船隻在杜拜的傑貝阿里港進行卸載；另日本海洋網聯船務(ONE)本月21日旗下「ONE HENRY Hudson」號貨輪在加利福尼亞州洛杉磯港突遭火災，約有約有100至117個貨櫃被燒毀或嚴重損壞。

另船員發生事故所產生的理賠金額也日益擴大，包括船上安全、心血疾病與心理疾病等，全球最大船東互保協會Gard去年公布的數據顯示，2019年至2023年，其投保船隊報告的400多名船員死亡人數中，海員自殺率高達11%，高得令人擔憂。而業界指出，像船員落海事件有些很難判斷是自殺還是意外落海，另船公司估計也有隱瞞可能，因此實際數字會更高。

數據顯示，患病占海員死亡人數的74%，受傷佔15%。Gard表示，其關於疾病導致死亡的調查結果與世衛組織的數據相關，世衛組織的數據顯示，全球74%的死亡是由非傳染性疾病引起的，最常見的原因是心血管疾病、癌症、慢性呼吸系統疾病和2型糖尿病。