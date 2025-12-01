Alphaliner：貨櫃船公司前三季獲利腰斬　後續將進一步下滑

▲Alphaliner估貨櫃船公司後續獲利將進一步下滑。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者張佩芬／綜合報導

貨櫃船公司雖然持續設法推高運價，但難敵現實環境，國際知名分析機構Alphaliner上周周報指出，今年前三季全球前十大貨櫃船公司中的九家(龍頭地中海海航運股票未上市)，獲利年減53%，雖仍保持盈利，但趨勢明顯向下。不過國內業界高階指出，貨櫃船公司近5年的超高獲利，足以讓各家財務獲得長期的支撐。

以陽明海運(2609)來說，2020-2024年EPS合計124.7元，疫前的2015-2019年的EPS卻是-15.48%，萬海航運(2615)2020-2024年EPS合計95.44元，疫前5年合計5.55元。長榮海運(2603)因為做過大減資，EPS表現遠高於同業。今年前三季長榮EPS27.74元、陽明4.24元、萬海7.64元，不論第四季業績表現如何，估計全年都可維持獲利水平。

Alphaliner預計貨櫃船公司業績將進一步下滑，尤其是目前看不到任何「能改善運價的地緣政治干擾因素」。海事戰略國際公司(MSI)的月度《地平線報告》結論悲觀：「我們對未來三個季度主幹航線需求的評估不容樂觀。 預計跨太平洋東行航線(Transpacific EB)將出現大幅萎縮；同時預計亞歐西行航線(Asia-Europe WB)和跨大西洋西行航線(Transatlantic WB)的貨量將有所放緩。

北歐港口擁堵和延誤問題嚴重，這在一定程度上支撐了亞洲出口貨物的運價。但MSI認為，未來一年，所有三大東西向主要貿易航線的需求都將放緩，而運力供給卻將持續增加，且2026年全年運價都將處於低位，同時預計拆船量微乎其微。

不過目前租船市場情況很特別，因為絕大多數新造船訂單都是大型船舶，而租船市場的船舶以中小型船為止，因此新訂單對租船市場影響有限，因此租船市場實際表現與近期貨運市場動態脫節，因為可用中小型船短，缺導致供應緊張，而貨櫃船公司需求持續。

對於貨櫃船運公司來說，一個看似不太可能的救濟來源或許是美國最高法院。目前，美國最高法院正在審理一起由多家美國進口商提起的案件，這些進口商挑戰特朗普利用《國際緊急經濟權力法》實施廣泛且嚴格的進口關稅。

美國貿易代表署代表Jamieson Greer對媒體表示，他預計最高法院將於今年就特朗普關稅的挑戰作出裁決。按照正常時程表，法院可能要到春季甚至6月才會公佈裁決結果。雖然可能會提前公佈，無論結果如何，該署已做好下一步準備。

MSI認為，如果法院裁定政府敗訴，將暫時免除關稅，而額外的不確定性可能引發又一波美國進口商的預防性前置採購潮，以防關稅通過更正式的途徑恢復。

儘管貨櫃船運市場或許仍存在轉機的希望，而且川普政府也確實有迅速改變政策方向的能力，但海運分析人士的整體基調仍較為悲觀。Linerlytica在其周報中指出，貨櫃船運需求增長已低於船舶供應增長，今年剩餘時間的前景黯淡。

Linerlytica評論，冬季淡季，航運公司不願削減運力，這導致主要航線運價承壓，其中跨太平洋航線運價面臨最大壓力，並指出，供需前景愈發失衡，若船舶重返蘇伊士航線，情況可能進一步惡化。