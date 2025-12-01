台積電紅翻黑跌5元至1435　台股小跌55點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面收漲，台股今（1日）以27674.16點開出，指數上漲47.68點，漲幅0.17％。由於台積電（2330）開盤不到1分鐘由紅翻黑，下跌5元或0.35%至1435元，台股下跌55.5點至27570.98點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電上漲5元來到1445元，漲幅0.35％，隨後翻黑下跌5元至1435元；鴻海（2317）下跌0.5元至225元；聯發科（2454）上漲25元至1420元；廣達（2382）上漲1元來到283元；長榮（2603）上漲1元至180.5元。
美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲289.3點或0.61％，收在47716.42點；標準普爾500指數上漲36.48點或0.54％，收6849.09點；那斯達克指數上漲151點或0.65％，收在23365.69點；費城半導體指數上漲125.69點或1.82％，收7025.15點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|47716.42
|▲289.3
|▲0.61%
|S&P500
|6849.09
|▲36.48
|▲0.54%
|NASDAQ
|23365.69
|▲151.0
|▲0.65%
|費城半導體指數
|7025.15
|▲125.69
|▲1.82%
資料來源：證交所
讀者迴響