台積電紅翻黑跌5元至1435　台股小跌55點

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（1日）以27674.16點開出，指數上漲47.68點，漲幅0.17％。由於台積電（2330）開盤不到1分鐘由紅翻黑，下跌5元或0.35%至1435元，台股下跌55.5點至27570.98點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電上漲5元來到1445元，漲幅0.35％，隨後翻黑下跌5元至1435元；鴻海（2317）下跌0.5元至225元；聯發科（2454）上漲25元至1420元；廣達（2382）上漲1元來到283元；長榮（2603）上漲1元至180.5元。

美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲289.3點或0.61％，收在47716.42點；標準普爾500指數上漲36.48點或0.54％，收6849.09點；那斯達克指數上漲151點或0.65％，收在23365.69點；費城半導體指數上漲125.69點或1.82％，收7025.15點。

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 47716.42 ▲289.3 ▲0.61% S&P500 6849.09 ▲36.48 ▲0.54% NASDAQ 23365.69 ▲151.0 ▲0.65% 費城半導體指數 7025.15 ▲125.69 ▲1.82%

