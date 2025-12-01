退休「All In高股息ETF」後悔了！存股網紅勸世：資產在眼前蒸發

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

粉專「都明白的存股筆記」版主近日長文吐露心聲，坦言離職9個月後，原以為能靠穩定股息與退休妻子的收入，安穩踏上提前退休之路；然而，看似計算精準的財務藍圖，卻在辭職後迅速破洞，他也苦口婆心表示，若退休計畫是高股息ETF，可能要思考搭配別的市值型資產。

「都明白的存股筆記」提到，他辭職前，家裡每月現金流超過20萬元，包含他自家存股1年150萬至200萬元的股息，老婆的月退俸6萬元，加上她接案與代課，每月穩定9萬元收入，明明全家現金流很健康，他卻忽略最關鍵的一點，就是「辭職後，他的個人現金流將瞬間歸零」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他坦言，當個人現金流歸零後，使他在家庭中的角色劇烈轉變，從財務主力變成需要伸手的人，心理挫折遠大於現實壓力；更棘手的是，他把370萬投入高股息ETF「00919」，希望靠約3.7萬元月配過生活，但卻遇上台股大漲一萬點、00919反向下跌的罕見行情，含息報酬竟然轉負。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

3個月內，他的00919部位從370萬縮到310萬元，其中30萬來自股價下跌、30萬是他硬撐家庭開銷所消耗的本金。原本打算靠ETF「躺著領」，最後卻變成看著資產在眼前蒸發。

版主直言，為了不把負擔推給妻子，他開始每天盯盤、做短線，從價量切入、技術面琢磨，9個月內靠短線賺回100萬，「我知道這不是正途，但身為男人，你很難每天等別人掏錢。」他形容這段日子讓他壓力巨大，甚至自我懷疑，但也逼他看清許多人在退休、辭職前從未真正想透的關鍵問題。

最後，他總結最深刻的三點體悟：若把退休押在高股息ETF，一定要搭配市值型資產，否則在大多頭中還下跌，代表選股邏輯可能有重大缺陷；其次，真正要想清楚的不是「家裡能不能撐」，而是「你自己能不能撐」；最後，他提醒，離職後失去頭銜與薪資的人更容易遭遇惡意攻擊，「遠離負面社交，因為你可能沒有力氣反擊。」

．本文由「都明白的存股筆記」授權引用。