基隆水污染　經長龔明鑫喊「台水也是受害者」籲市府與檢調速查

▲立法院經濟委員會邀經濟部長龔明鑫報告「台美關稅協議之談判方針、進度、爭議事項、雙方可能承諾及台灣產業之影響評估」，並備質詢。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

基隆、汐止一帶自來水遭汽油污染事件，經濟部長龔明鑫今（1）日喊「台水公司也是受害者」，呼籲基隆市政府與地檢署盡快查明河川管理的汙染源頭。

龔明鑫出席立法院經濟委員會台美關稅談判報告會前接受媒體堵訪，被詢問到基隆水污染事件，龔明鑫指出，經過這幾天努力，用水問題已慢慢解決了，如果還有殘留可以處理，也有啟動補償機制，如果請外面清水塔可以依單據補助。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據台水公司說明，11月27日清晨於基隆河八堵抽水站例行巡檢時，發現河面出現油污後，立即依應變流程停止抽取原水，並切換至新山水庫供水。環保局隨即到場調查，發現在崇智橋、暖江橋及碇內加油站等周邊有少量油污漂浮，已設置攔油索並持續追查污染來源，至今尚未找到實際污染者。

這起事件波及基隆仁愛、安樂、信義、七堵、中山等五區約10.5萬戶，以及新北市汐止區4.7萬戶，造成居民用水困擾。台水公司已於11月28日正式向警方報案，盼司法機關儘快查緝肇事者。台水也強調，污染公共水源的行為重大，應依法嚴懲。

針對受影響用戶，台水公司已啟動補償機制，包括水費減免3度；若自行清洗水塔，再減免2度；如委外清洗水塔，則可憑單據申請費用核銷。台水表示，經過多次水質檢測，目前自來水已符合飲用標準，異味問題獲得控制，民眾可放心使用。

台水公司重申，將全力配合環保與司法單位查明污染源，並呼籲相關機關依「水污染防治法」加強稽查，對污染者採取最嚴厲法律處分，維護用水安全與社會公義。